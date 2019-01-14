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Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.
14 Ocak 2019 Pazartesi 10:01
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:01
flaş
Sanayi üretim endeksi
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