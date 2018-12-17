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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretiminin 2018 Ekim'de, bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı açıklandı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:35
Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:35
  1. Sanayi Üretim Endeksi
  2. Sanayi üretim rakamları

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