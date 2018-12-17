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Sanayi üretim endeksi (2)

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşerek 120,5 değerine geriledi

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
Sanayi üretim endeksi (2)

ANKARA (AA) - Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 gerileyerek 120,5 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 düşüş gösterdi. Bu dönemde 120,5 olarak hesaplanan endeks, geçen yılın ekim ayında 125,7 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, ekimde bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,4 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,8 ile ara malı sektöründe oldu.

(Bitti)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:20
  1. ekim
  2. Sanayi üretim endeksi
  3. TÜİK

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