0553 313 94 23

Sanayi üretim endeksi (1)

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi

18 Haziran 2019 Salı 10:11
Sanayi üretim endeksi (1)

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 düşüş kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,39 düşüş gösterdi. Bu dönemde 113,3 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl nisanda 114,9 seviyesinde bulunuyordu.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalacağını tahmin etmişti.

Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,3 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 yükseleceği tahminler arasında yer almıştı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,2103,93,75,62,9-2,32,4-1,86,331,43,4
20173,63,96,48,85,36,715,19,614,78,99,913,79
201811,79,57,45,65,92,25,30,7-3,3-6,2-7 -9,9 1,3
2019 -7,4 -5 -2 -4

(Sürecek)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:11
  1. Sanayi üretim endeksi
  2. TÜİK
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (2)
    1. Sanayi üretim endeksi (2)
    2. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    3. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    4. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    5. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    6. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    7. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    8. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    9. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    10. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    11. Serinlemek için girdiği gölette..
    12. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    13. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    14. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    15. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    16. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    17. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    18. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    19. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    20. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    21. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    22. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    23. Türk sanat müziği şarkılarını..
    24. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    25. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    26. Simav Dernekler Platformu’nda büyük..
    27. Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin..
    28. Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi
    29. Yoncalı MTAL’den, DPÜ Tavşanlı..
    30. Hacılar’da kentsel dönüşümde 2. Etap..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!