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Sanayi üretim endeksi (1)

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,9 geriledi

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
Sanayi üretim endeksi (1)

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 düşüş kaydetti.

- Beklentiler

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalacağını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1,7 gerileyeceğini tahmin etmişti.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ve revizyonlar şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık Ortalama
2014128,29,36,75,34,17,55,43,222,54,55,7
2015-0,315,46,87,86,12,612,16,95,56,67,95,8
20168,3103,83,75,52,8-2,12,3-1,76,331,43,4
20173,33,86,58,75,16,714,89,614,48,79,713,78,9
20181210,27,86,36,4 2,9 5,9 1,7 -2,4 -5,7

(Sürecek)


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:14
  1. ekim
  2. Sanayi üretim endeksi
  3. TÜİK
  4. Türkiye İstatistik Kurumu

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