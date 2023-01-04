Sanayi ihracatında tarihi zirve

Sektörün ihracatı, geçen yıl yüzde 8.8 arttı. Toplam ihracattan yüzde 73.1 pay aldı.

10 sektörde rekor

Sanayi bünyesinde bulunan 16 alt sektörden 10’u ihracat rekoru kırdı. Tekstil ve hammaddeleri 10 milyar 358 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 33 milyar 524 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 21 milyar 205 milyon dolar, elektrik-elektronik 15 milyar 193 milyon dolar, makine ve aksamları 10 milyar 371 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 14 milyar 385 milyon dolar, çimento-cam-seramik-toprak ürünleri 5 milyar 449 milyon dolar, savunma ve havacılık 4 milyar 395 milyon dolar, iklimlendirme 6 milyar 680 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Hissedilir yükseliş

2022’de tekstil ve hammaddeleri yüzde 2.1, deri ve deri mamulleri yüzde 18.8, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31.9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 4.8, elektrik-elektronik yüzde 7.3, makine ve aksamları yüzde 10.2, demir ve demir dışı metaller yüzde 16.4, çimento-cam-seramik-toprak ürünleri yüzde 18.2, savunma ve havacılık yüzde 36.9, iklimlendirme yüzde 7.9 ihracat artışı kaydetti.

Almanya öne çıktı

Sanayi sektöründe rekor kıran sektörlerde Almanya ön plana çıktı. Bu ülkeye deri ve deri mamulleri 164 milyon 233 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 635 milyon dolar, makine ve aksamları 981 milyon 359 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyar 11 milyon dolar, iklimlendirme 702 milyon 703 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Tereciye tere sattık

İtalya’ya tekstil ve hammaddeleri 970 milyon 76 bin dolar, ABD’ye çimento-cam-seramik-toprak ürünleri 967 milyon 383 bin dolar, Hollanda’ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 273 milyon dolar, Birleşik Krallık’a elektrik-elektronik sektörü 1 milyar 638 milyon dolar meblağında ihracat gerçekleştirdi.