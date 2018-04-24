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Sanayi devinin sahibine şok! Gözaltına alındı

Fransa’nın sanayi devlerinden Bollore şirketinin sahibi Vincent Bollore, Afrika’da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

24 Nisan 2018 Salı 16:54
Sanayi devinin sahibine şok! Gözaltına alındı

Taşımacılık ve iletişim sektörünün devi Bollore şirketinin sahibi Vincent Bollore'nin 2009-2010 yılları arasında Afrika ülkesi Gine ve Togo'daki limanların işletmesini alırken devletin üst yöneticilerini ikna etmek için rüşvet kullanarak yolsuzluk yaptığı iddia edildi.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan ve hakkında soruşturma açılan iş adamının şirketi ise yayınladığı bildiride yolsuzluk iddialarını yalanladı. Şirket ilkelerinden birinin ticari saydamlık olduğunu ifade edilen açıklamada, iddialarla ilgili her türlü belge ve kanıtların bulunduğu belirtildi.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Haberlerin ardından, Bollore şirketinin hisseleri yarım günde yüzde 6 değer kaybetti.

HALA GÖZ ALTINDALAR

Şirket sahibi Bollore ve iki önemli sorumlusunun hala gözaltında olduğu öğrenildi. İHA

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:54
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