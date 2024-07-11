Sanayi devi sirket LNG şirketini 1,81 milyar dolara satın aldı! Dev satın alma

ABD merkezli sanayi şirketi Honeywell'in, dünyanın önde gelen endüstriyel gaz şirketi Air Products'la sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme teknolojisi ve ekipman bölümünü 1,81 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Honeywell ve Air Products'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Air Products, sıvılaştırılmış gaz işleme teknolojisi ve ekipman bölümü için Honeywell'in nakit 1,81 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

Satın alma işlemi, Honeywell'in bu yılki dördüncü satın alma işlemi olarak kayıtlara geçerken, işlemin, gerekli izinlerin alınmasından sonra bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Uzay, havacılıktan enerjiye kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Honeywell, söz konusu satın almayla enerji dönüşümü için LNG teknoloji yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Honeywell, otomasyon, havacılık ve enerji dönüşümü gibi mega trendlere odaklanarak büyümek için son yıllarda giderek daha fazla birleşme ve satın alma yoluna gidiyor.

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Şirket, yüksek performans gösteren alanları güçlendirirken, büyüme stratejisiyle uyumlu olmayan birimlerini de elden çıkarıyor.

20 Haziran'da Honeywell, havacılık ve savunma teknolojileri şirketi CAES Systems'i 1,9 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya varmıştı.