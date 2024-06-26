Sanayi Bakanlığı bunları kapatsın! Bu kadar şikayet olan şirket, nasıl faaliyetine devam ediyor!

Bu şikayetler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın dikkatine sunuluyor. Kullanıcılar, bu kadar şikayet alan bir şirketin nasıl faaliyetine devam edebildiğini sorguluyor ve gerekli denetimlerin yapılmasını talep ediyor. Müşterilerin güvenini sarsan bu tür durumların önüne geçilmesi için yetkililerin acil müdahalesi bekleniyor.

İşte kullanıcı şikayetlerinden birkaçı;

Vildan isimli kullanıcı, 500 TL'lik bir parçanın 5000 TL'ye değiştirilmek istendiğini ve üstelik değiştirilen parçanın kullanılmış çıktığını iddia etti. Aynı kullanıcının başka bir servis çağırarak 350 TL'ye sorunu çözdürdüğü ve şu anda hiçbir sorun yaşamadığını belirtti. Bu durum, kullanıcıları bu şirketin çağrı merkezini aramamaları konusunda uyarıyor.

Selma isimli kullanıcı ise Baymak servisi olduğunu düşündüğü bir numarayı arayarak klima bakımı için hizmet talep etti. Ancak gelen teknik ekibin CTS Isıtma'ya ait olduğunu fişi görünce anladığını ve gaz değişimi için 10.000 TL talep edildiğini belirtti. Kullanıcı, hiçbir işlem yapılmadan 500 TL servis ücreti alındığını ifade etti.

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Fırat isimli kullanıcı ise kombi arızası için 444 95 74 numaralı kombi genel yetkili servisinden kayıt oluşturdu. Gelen teknik ekibin step motor ve ntc sensör değişimi için 7400 TL fiyat verdiğini, ancak bu parçaları daha uygun fiyatlara temin edip sorunu kendisinin çözdüğünü belirtti. Kullanıcı, yetkili servis adı altında güvenilen kişilerin parça söküp tam tespit bile yapmadığını iddia etti.