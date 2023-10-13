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Teknoloji Sanayi bakanı: Türkiye'ye başarı getiren Türk SİHA - İHA'larımızla öncü ülkeyiz! Türkiye’yi inşa ediyoruz
Teknoloji

Sanayi bakanı: Türkiye'ye başarı getiren Türk SİHA - İHA'larımızla öncü ülkeyiz! Türkiye’yi inşa ediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:14:00 - 2023-10-13 22:16:52
Sanayi bakanı: Türkiye'ye başarı getiren Türk SİHA - İHA'larımızla öncü ülkeyiz! Türkiye’yi inşa ediyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır: “Teknoloji trendlerini belirleyen bir Türkiye için çalışacağız” dedi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Geçtiğimiz yıl yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler paylarını artırırken 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık. Yenilikçi ve yıkıcı teknolojilere odaklanarak Türkiye’den kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız. Teknoloji trendlerine ayak uydurma çabasında olan değil, trendleri belirleyen bir Türkiye için çalışacağız. Ülkemizin küresel bir üretim üssüne dönüşmesi yolunda dijital dönüşümü bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.

NGN ev sahipliğinde gerçekleşen IT Vision toplantılarının bir yenisi Beşiktaş’ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iş, sanat, spor ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

“Ülkemizin ihracat rekorunu kırdık”

Bakan Kacır, konuşmasına başlarken dünyada son dönemde yaşanan örneklere de değindi. İHA ve SİHA alanındaki başarıya vurgu yapan Bakan Kacır, “Günümüz dünyasında hızlı dönüşümlere tanık oluyoruz. Yakın geçmişte tecrübe ettiğimiz pandemi süreciyle, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel piyasalardaki dengesizliğin ülkeleri derinden etkilediğini görüyoruz. Türkiye olarak içinde bulunduğumuz zorlu durumları bugüne kadar devlet ve millet el ele bertaraf ettik. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesinde güçlü, dünyada oyun kurucu bir role bürünen Türkiye’yi hep birlikte inşa ediyoruz. Savunma sanayiinde İHA ve SİHA’larımızla öncü ülkelerdeniz. Ticari araç, beyaz eşya ve güneş paneli üretiminde Avrupa lideriyiz. Yeni nesil sanayi politikamızın en somut örneklerinden biri olan milli otomobilimiz TOGG artık yollarda. Geçtiğimiz yıl yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler paylarını artırırken 254 milyar dolar ile ülkemizin ihracat rekorunu kırdık” şeklinde konuştu.

“Teknoloji trendlerine yön veren bir Türkiye için çalışacağız”

Geleceğe yönelik teknoloji hamlelerine de değinen Bakan Kacır, “Önümüzdeki dönemde milli teknoloji hamlesi vizyonuyla kritik teknolojilerde üretme ve geliştirme kabiliyetimizi perçinleyerek başarı hikayelerine hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz. Yenilikçi ve yıkıcı teknolojilere odaklanarak Türkiye’den kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız. Teknoloji trendlerine ayak uydurma çabasında olan değil trendleri belirleyen bir Türkiye için çalışacağız. Veri teknolojilerine de bu gayret ve hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bugün aynı zamanda dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri ile bulut alanında stratejik bir is birliği adımı atılıyor. Ülkemize yatırım kararı verilmiş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin küresel bir üretim üssüne dönüşmesi yolunda dijital dönüşümü bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çağın gereklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme adına toplum genelinde yetkinlik gelişiminin sağlanması için hep birlikte daha çok çalışmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır’a NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol tarafından hediye ve çiçek takdim edildi.
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