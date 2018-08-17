Sanayi Bakanı 16 maddelik destek paketini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde sanayiciler, KOBİ'ler ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıklayarak, "Sanayinin ara malı ithalatını oluşturan 2 bin 739 ürün grubu incelendi. Buna göre, minimum 30 milyar dolarlık ithalata karşılık gelen öncelikli ürün gruplarının yerlileştirilmesi çalışmaları başlatılacak." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçildiği belirtildi.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren Bakanlık bünyesinde yürütülen, "Destek ve Önlem Paketi" çalışmalarının tamamlandığına işaret edilerek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, pakete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Varank, şunları kaydetti:

"Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz."

Varank'ın açıkladığı destek ve önlem paketi şöyle: