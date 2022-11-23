Sanayi arsaları satışa çıktı
Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait ilanla özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak listede yer alan taşınmazların ihalesini müteakip başlayacak ve sırayla devam edecek. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanlığına ait 9 adet sanayi arsası satışa sunulacak.
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