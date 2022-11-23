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Ekonomi Sanayi arsaları satışa çıktı
Ekonomi

Sanayi arsaları satışa çıktı

Mülkiyeti Kayseri Talas Belediyesi’ne ait ilanla özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 13:53:00 -
Sanayi arsaları satışa çıktı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 08.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacak listede yer alan taşınmazların ihalesini müteakip başlayacak ve sırayla devam edecek. Bu kapsamda Talas Belediye Başkanlığına ait 9 adet sanayi arsası satışa sunulacak.

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