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Gündem Sanattan bir tek siz mi anlıyorsunuz? Zülfü’den Sezen’e ‘zorlama’ yandaşlık
Gündem

Sanattan bir tek siz mi anlıyorsunuz? Zülfü’den Sezen’e ‘zorlama’ yandaşlık

CHP'li Zülfü Livaneli, Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik hakaretini savunurken şekilden şekle girdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 13:47:00 -
Sanattan bir tek siz mi anlıyorsunuz? Zülfü’den Sezen’e ‘zorlama’ yandaşlık

Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı nedeniyle aklını kiraya vermemiş herkesin tepkisini çeken şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'ya CHP yandaşı Zülfü Livaneli'den destek geldi.

Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik açık hakaretini aklamaya kalkarak şarkıdaki sözlerin çarpıtıldığını savunan Livaneli, "Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar" dedi.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın 'Cahildim dünyanın rengine kandım' türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde 'Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi' denildiği gibi."

"Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür."

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