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Sanatsal faaliyetve el işlerinin çocuk gelişimine katkıları

Çocuk gelişiminde sanat etkinlikleri ve el işleri çok faydalı. Küçük ve büyük motor kaslarının gelişiminde etkili. İşte sanat etkinliklerinin ve el işlerinin çocuk gelişimine katkıları…

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
Sanatsal faaliyetve el işlerinin çocuk gelişimine katkıları

Çocuklar, biraz eğlence için el işleri yapmaya ve yaratıcılık geliştirmek için sanat işleriyle uğraşmaya bayılırlar! E madem bayılırlar, biz de sanatın faydalarını öğrenelim, bakalım gelişimlerine ne gibi katkıları var. 

1ÇİFTE KOORDİNASYON: Boyama, çizme, kesme gibi beceriler çocuğunuzun iki elini de kullanmasını gerektiren becerilerdir. Bu becerinin zamanında gelişmesi demek, çocuğun büyüme sürecinde başka diğer işlere de çabuk şekilde adapte olması demek olacak. Örneğin; yazı yazma, bağcıklarını bağlamak, vs…

2. İNCE MOTOR BECERİLERİN KOORDİNASYONU: Şekiller çizebilmek, kalıp kesebilmek, el yazısı yazabilmek gibi becerileri layıkıyla yapabilmek için çocuğunuzun ince motor koordinasyonuna sahip olması gerekir. Bu beceriyle de çocuğunuz, kıyafet giymek, kendi kendine yemek yiyebilmek gibi başka becerileri yapabilecek demektir.

3. ÖZ DENETİM: Bir şeyi ıslattıysanız ve kurutmanız gerekiyorsa, ne lazım, beklemek. Bu tecrübe çocuğunuzda beklemek, kendini kontrol etmek ve sabır gibi kavramların güçlenmesini sağlayacak. Ayrıca, işler her zaman umduğumuz gibi gitmeyebilir. El işleri çocuğunuz için esnekliği de sağlayacaktır. Hem yaratıcılıkta hiçbir zaman doğru ya da yanlış fikir diye bir şey yoktur.

4. ÖZGÜVEN GELİŞTİRME: Her ne kadar çocuklarımızın önüne bazı meydan okumalar koymak istesek de, seçtiğimiz el sanatlarının çocuğumuzun seviyesine uygun olması da önemlidir. Ellerindeki bir işi başarıyla tamamlamaları onların başarma duygusunu ve gururlarını da harekete geçirecektir. Onlar bu işi ne kadar çok yaparsa, siz de onlara o kadar çok meydan okuma öngörebilir ve seviyeyi artırabilirsiniz.

5. BAĞ KURMAK, EĞLENMEK: En önemlisi, çocuğunuz sizinle birlikte vakit geçirmeye ve yaratıcı işler peşinde koşmaya bayılacak.

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE YAPABİLECEĞİNİZ BAZI EL İŞLERİ

KAR TANELERİ

El işi kâğıdının en sevdiğiniz renginden seçin ve bir daire çizin

Daireyi kesin

Daireyi yarıdan 3 kere katlayın

Köşelerine kalem ile şekiller çizin

Makasla çizdiğiniz şekillerden kesimler yapın

Dikkatlice katladığınız daireyi açın

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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