Sanatın dijitalle buluştuğu platform: Mode Art

Kullanıcı odaklı (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USE CASE Mobility® kavramını dijital sanatla ifade eden Togg, dünyanın ilk çevrimiçi dijital sanat yayın platformu Mode Art’ı kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Togg’un dijital platformu Trumore ile Neva XR tarafından geliştirilen dijital sanat uygulaması Mode Art, akıllı cihazları birer sanat galerisine dönüştürüyor. Kullanıcılar bu uygulama ile T10X’lerinde özgün dijital sanat eserlerini görüntüleyip sergileyebiliyor; eserleri indirip, arka planı bir sanat galerisine dönüştürebiliyor.

Akıllı cihazı kişiselleştirmenin estetik yolu

Mode Art, akıllı cihazın araç içi ambiyansını kişiselleştirme imkânı sağlayarak, estetik arayışa yeni bir yön veriyor. Ayrıca, kullanıcıların kendi NFT koleksiyonlarını sergilemelerine olanak da tanıyor. Sanatseverler uygulama ile dünya genelindeki sanat eserlerini keşfedip sanatçıların çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulurken, dijital sanat eserlerine erişilebilirlik de artıyor.

Eşsiz koleksiyonlar ve sanatçılar yer alıyor

Mode Art uygulamasında, ‘İnsan-Teknoloji’, ‘Doğu-Batı’, ‘Akıl-Kalp’, ‘Birlik-Çokluk’ gibi Togg’un dualite dünyasından yola çıkarak eser üreten sanatçılar Can Büyükberber, Nohlab, Mehmet Kızılay, Selay Karasu, Ahmet Said Kaplan, Güvenç Özel, Tiber Ergür ve Berkan Alkan’ın çalışmaları yer alıyor. Kullanıcılar, ‘Anadolu Mirası’, ‘Dünya Dışı’, ‘Makine Görüleri’, ‘Neo-Doğa’, ‘Işık Sanatı’ , ‘Spektrum’ ve ‘Gerçeğin Ötesi’ başlıklarını taşıyan, her biri eşsiz koleksiyonlar arasından bir seçim yapabiliyor.

Müzik terapi de var

Uygulamanın bir diğer özelliği ise müzik terapi. Kullanıcılara müzikle meditasyon yapma imkânı sunan Mode Art, klasik Türk müziğinin derinlikleri ile sesin iyileştirici gücünü birleştirerek benzersiz bir müzik kütüphanesi seçeneği yaratıyor.

Akıllı cihazı olmayanlar da Trumore üzerinden Mode Art’ın sayfasından koleksiyonları inceleyebilecek. Mode Art uygulaması Trumore dijital premium üyelerine sunuldu ve 2023 yılı T10X teslimatlarında standart olarak yüklü.