100 yılı aşan rekabet! FB-BJK derbilerinde hafızalara kazınanlar

- En erken gol Bolic'in Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza attı. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı. - Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti. Şimdiki Chobani Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, bu özel maçta sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı. - İlk resmi maç berabere Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki ekip, ilk karşılaşmasını ise 1924 yılının kasım ayındaki özel maçta gerçekleştirdi. - İki takımda da oynayanlar Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor. Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar: Engin İpekoğlu, Tayfur Havutcu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder. - İki takımda da gol atanlar 100 yılı aşkın rekabette iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı. Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutcu, Mert Nobre, Tümer Metin, Mamadou Niang ve Gökhan Gönül, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı. - Kendi kalesine gol atanlar Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı. Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes, Fenerbahçe'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı.