Sanatçılar tecrübelerini paylaştı

Tepebaşı Belediyesi’nin bu sene 13.’sünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, yerli ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı sanatçıların sunumları ile değer kazandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda her sene olduğu gibi bu yıl da sanatçı sunumları devam ediyor. Sempozyuma katılan sanatçıların bilgi, birikim ve kendilerine özgü tekniklerini diğer sanatçılar ve öğrenciler ile paylaştığı sanatçı sunumları yoğun ilgi ile gerçekleşti. Sanatçı sunumlarında Almanya - Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Treptow-Köpenick’ten Gudrun Kühne, Polonya’dan Janina Myranova, İspanya’dan Miguel Angel Gil Andaluz, Güney Kore’den Mun Kyung Kim, Çin’den Zhang Jingjing’in yanı sıra ülkemiz sanatçıları Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal sempozyumda asistanlık yapan öğrenciler ile bir araya geldi. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner de sunumlara katıldı. Sanatçılar, gerçekleştirdiği sunumlarda kendi sanat tarzları ve tekniklerinin yanı sıra ülkelerinde seramik sanatının geldiği noktalar hakkında da katılımcılara bilgiler aktardı.

Vatandaşların da takip edebildiği sanatçı sunumları, Eti eski fabrika alanında gerçekleşti.