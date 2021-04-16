Sanatçı Tuğrulhan Şen Vuslat’ı beğeniye sundu

Söz ve müziği Şen’e ait olan eserin düzenlemesini Volkan Yiğit, klip yönetmenliğini ise Faruk Tokluoğlu yaptı.

Duadan ilham aldı

Şen, Vuslat’ın sözlerini 2 yıl önce bir Ramazan Bayramı’nda duyduğu duayla yazmaya başladığını ifade etti. Eserde gerçek bayrama ulaşabilmek için ömrün Ramazan şuuruyla geçmesi gerektiğini anlattığını söyledi.

Dönüşler olumlu

Vuslat (Aşk-ı Hümayun) ismini seçerken önce Ramazan’a sonra bayrama ve nihayetinde Allah’a duyulan özlemi dile getirmeyi hedeflediğini aktaran Şen, şöyle devam etti: “Eserin beste ve güfte çalışmalarını yaptığımız süreçte istişare ettiğimiz dostlarımızdan için aldığımız geri dönüşler, bizi bu duamızı ve bu hedefimizi insanlarla paylaşmaya sevk etti. Güzel bir klip ve aranjeyle eseri bir yolculuğa çıkarmak istedik. Stüdyo çalışmalarına kıymetli aranjör dostum Volkan Yiğit’le başlamış olduk. Programcısı olduğum Erkam Radyomuzun stüdyolarında kayıtlarımızı aldık. Klibimizi Faruk Tokluoğlu kardeşimiz çekti ve her şey hazır olunca Genç TV YouTube kanalı single çalışmamızı ve klibimizi yayınladı. Elhamdülillah dinleyicinin olumlu tepkileri de bizi mutlu etti.”

Kuzlarına ithaf etti

Şen, ilk albümünden bir eseri büyük kızı Şevval Neva’ya; Vuslat isimli çalışmasını da küçük kızı Hafsa Hüma’ya ithaf ettiğini vurguladı. “İnsan sanatı biraz da kubbede hoş sada bırakmak için yapıyor. Özel olarak da son eserimiz, kendi aileme hatıra bırakmaya vesile oldu. Bu sebepten eserin bir diğer ismi de Aşkı Hüma oldu” ifadelerini kullandı. Sanatçı Şen, 2012’de ilk tekli çalışması ‘Gençlik Türküsü’nü, 2018’de ‘Gönülden Nefese’ albümünü, 2019’da ‘Mehmed’im Gazanız Mübarek Ola’ isimli tekli çalışmasını yayınlamıştı.