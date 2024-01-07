Sanatçı müsveddesi Volkan Konak’tan iğrenç cevap! Hem suçlu hem hadsiz

Volkan Konak, 31 Aralık'ta Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Prof. Erbaş'a hakaret etti.

Dini kendi yaşam tarzına uydurmaya çalışan Konak, "Atatürk'ün kurduğu Diyanet'in koltuğunu işgal eden zat, insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sökterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…" dedi.

Konak'ın bu paylaşımı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'in başvuru dilekçesinde, Konak'ın 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarını oluşturan sözlerine ilişkin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz" denildi.

Hem suçlu hem hadsiz!

Konak, Diyanet'in başvurusuna verdiği cevabında kendisi gibi ayyaşlar için "uygar" nitelemesi yaparak şunları söyledi:

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"Herkes haddini bilecek. Benim ülkem kimsenin cüzdanına veya makam arabasının bagajına sığmayacak kadar büyük ve kıymetlidir. Dürüst, onurlu, cesur ve uygar insanlara selamlar olsun."