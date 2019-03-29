Sanatçı Murat Kekilli'nin acı günü Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Murat Kekilli'nin babası Mustafa Kekilli, Ankara'da kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, kara yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Kekilli'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Gözyaşı döken Murat Kekilli ve annesi Sıdıka Kekilli'ye, törene katılanlar başsağlığı dileğinde bulundu.

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