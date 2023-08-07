Sanatçı maskeli çabulcu! Akbelen tezgâhı CHP işi

Türkiye’nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 2.5’ini sağlayan, Ege bölgesinin büyük bölümüne elektrik üreten termik santralin ihtiyacı olan linyit kömürünün çıkarılmaması için Akbelen provokasyonuna önayak olan CHP’nin ipliğini, bölge milletvekilleri pazara çıkardı. Akit’e konuşan AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, CHP’nin samimiyetsiz ve provokatör anlayışla hareket ettiğine dikkat çekerek, daha aylar önce CHP’li belediyenin güneş enerjisi santrali için son derece kıymetli meşe palamutlarından oluşan 80’e yakın ağacı kestirdiğini hatırlattılar. Mete ve Otgöz, sözde Akbelen nöbetine katılanların sadece dördünün bölge insanlarından oluştuğunu, diğerlerinin çevre illerden CHP tarafından otobüslerle bölgeye taşındığını vurguladılar.

Asıl çevre katili CHP'li belediye

Bölgede dönen oyunları ve provokasyonun hangi ellerle yapıldığına ilişkin bilgiler veren Kadem Mete, şunları dile getirdi: “CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi, güneş santralleri yapmak için daha önceden AFAD’ın olağanüstü toplanma bölgesi ilan edilen yerde 80 tane meşe palamudunu keserek bir alan açmak üzere çalışma başlattı daha birkaç ay önce. Valilik son anda anıt ağaç olarak nitelendirilen 8 ağacı kurtarmak üzere girişimde bulundu ve o ağaçları kurtardı. Ama maalesef 80’e yakın meşe palamudu kesildi. Akbelen’deki sözde aktivistlerin yiyecek, giyecek, barınma, ulaşım gibi her türlü ihtiyacını karşılayarak provokasyona öncülük eden CHP’li Büyükşehir Belediyesi, birkaç ay önce böyle bir ağaç katliamına imza attı. Bundan bir yıl önce ise Muğla’nın merkezine çimento fabrikası açılması için CHP’li Menteşe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin de onayıyla ruhsat verdi. Orada bazı çevrecilerin tepkisi oldu. CHP’li yöneticiler bunun üzerine bölgeye gelerek 15 gün içinde ruhsatın iptal edileceği sözünü verdi ama edilmedi. İnşaat devam ediyor. Siz bir yandan Muğla’nın yaşam merkezine, sağlığa ve ekolojik sisteme son derece zararlı olan çimento fabrikası yaptıracaksınız. Yine elektrik üretmek amacıyla ağaçları keseceksiniz, burada hiçbir çevreci tepkide bulunmayacak. Kaldı ki bu santrali işleten şirket kömür çıkardığı alanlara 3 milyon zeytin fidanı dikti bugüne kadar. Bunlardan yıllık 8 ton zeytinyağı üretilmeye başlandı. Maden çıkarılan alanlar rehabilitasyon yapılarak zeytin ağaçları dikiliyor. Ağaç sayısının 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarılması planlanıyor. Burada bir taraftan toprağın altındaki kömür alınırken, diğer taraftanda bölge rehabilite edilip ülkeye gelir getirecek ağaç dikiliyor. Burada yapılan, ‘yeni bir Gezi olayları yaratabilir miyiz?’ diye başlatılan bir provokasyondur.

Yeni bir gezi peşindeler

Bu alanda protestolar yapan sözde aktivistler, CHP tarafından otobüslerle İzmir’den, Denizli’den, Aydın’dan taşınan kişiler. Sadece 4 kişi yöre halkındandır. Onların başında da bir hanımefendi var. Onun da alan içinde kaçak bir yapısı var. O da kendi derdine düşmüş durumda. Bölgenin 20 muhtarı, valiliği ziyaret ederek kendilerinin ve yöre halkının bu santralin çalışmasından yana olduğunu bildirmişlerdir. Halkımız da istiyor. Burada ikinci bir Gezi provokasyonu oluşturabilmek amacıyla yapılan bir tiyatrodur yapılanlar. Buraya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mahmut Tanal gibi provokatörleri de vatandaş yuhalamıştır. Onlar da buradan istedikleri verimi alamamışlardır. Samimiyetsiz CHP gündem saptırıyor, başka bir şey değil.”

Provokasyon yapıyorlar

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de, şunları söyledi: “Akbelen’deki elektrik santrali için 78 hektarlık bir alanda kesim yapıldı. Maden de orman da bizim. Bu elektrik santrali Aydın, Muğla, Denizli dahil olmak üzere bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 62’sini karşılıyor. Ülke ekonomisine de yıllık 1 milyar dolarlı gelir sağlıyor. Burada yerli vatandaşlar çalışıyor. 3 bin 100 vatandaş evine ekmek götürüyor. Mahkeme kararıyla izin verilen alan ise 2 bin 100 hektar. Şu anda termik santralde elektriğin üretilebilmesi için kömür Soma’dan geliyor. Soma’dan gelen kömür yüksek kalorili olduğu için kalorisinin düşürülmesi amacıyla büyük emek harcanıyor. Orman da bizim santral de bizim maden de bizim, her şey bizim. CHP’nin başını çektiği muhalefet, bu tür konularla ilgili Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyor, ülke gündemini meşgul ediyor. Bu konuda CHP provokasyonu kışkırtıyor. Ülke çıkarlarına olan faaliyetlerin böyle provokasyonlara alet edilmemesi lazım. Meclis ve ülke gündeminin bu konularla meşgul edilmemesi lazım. CHP ve muhalefet partilerinin çağrısıyla salı günü Meclis olağanüstü toplanacak. Bütün veriler ortada. Bu konu oy çokluğuyla geçecektir.”