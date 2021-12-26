Sanatçı dediğin böyle olur! Ahmet Özhan: Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz

Sanatçı Ahmet Özhan, Türkiye'nin ekonomideki bağımsızlık mücadelesi süreciyle ilgili verdiği röportajda, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Sabah gazetesinden Göksan Göktaş'a konuştu. Özhan, verdiği röportajda siyaset ve ekonomiye dair açıklamalarda bulundu.

'Ülke yıkılsın diye umuyorlar'

"Bugünün muhalifleri aslında din karşıtlığı üzerine konumlandırıyorlar kendilerini. Ve her sanatçı muhalif olmak zorunda gibi bir algı var." diyen Özhan şöyle konuştu:

Amerikan Başkanı 'Türkiye'de iktidarı devirmek için muhaliflere destek olacağız' diyor. Alkışlıyorlar. Çünkü devlet, millet gibi bir zaafları, kaygıları yok. 'Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin, isterse Amerika'dan biri gelsin o yönetsin' diyorlar. Umurlarında değil. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin de ülke yıkılsın diye umuyorlar. Bir dakika ya... Biz Orta Asya'dan beri devlet kuruyoruz. Kimsenin hükümranlığına girmeyiz.

'Gerekirse yarım ekmek yiyeceğiz'

Dolar hükümranlığı kurmaya çalışıyor Amerika. Ona da karşı koymaya çalışıyoruz. Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız.

'Cumhurbaşkanımız dolara da 'one minute' dedi'

Ekonomiye ilşkin yaşananların 'bağımsızlık mücadelesi' olduğunu belirten Özhan, "Bakın Cumhurbaşkanımız Amerikan hegemonyasıyla birlikte dolara da 'one minute' dedi. Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar. Yumuşak huylu bir adamımdır. Ama biri dinime, milletime, devletime laf söylerse ağzını yırtarım. Varsın bu yolda öleyim, umurumda değil. Hiçbir zaman kendi çıkarlarım uğruna helvaya halva demedim." dedi.