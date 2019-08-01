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Sanatçı Başkan Demir, konser için anket başlattı

Ardahan Belediye Başkanı eski Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, konser teklifini sosyal medya hesabından anket çalışması başlatarak halkın onayına bıraktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
Sanatçı Başkan Demir, konser için anket başlattı

Ardahan Belediye Başkanı eski Türk Halk Müziği sanatçısı Faruk Demir, konser teklifini sosyal medya hesabından anket çalışması başlatarak halkın onayına bıraktı.


Ardahan Belediye Başkanı sanatçı Faruk Demir, kendisine CHP’li Belediyeler tarafından gelen konser teklifini sosyal medya üzerinden Ardahan halkına sordu. Son olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Demir’i, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenleyecekleri etkinlikte sahne almaya davet etti. Başkan Demir, Başkan Aras’ın teklifini sosyal medya üzerinden Ardahan halkına sordu. Ardahan Belediyesinin sosyal medya hesabından, ayda bir konser davetlerine katılması konusunda anket düzenledi. Demir, anket sonuçlarına göre konserlere katılacak ve elde edilen geliri oluşturulacak bir fonda toplayarak, Ardahanlı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verecek.


"Ardahan halkına belediye başkanlığı görevinden dolayı tek işinin Ardahan olacağı konusunda söz vermiştim. Bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlılara burs vermek kaydı ile kabul ederim" diyen Belediye Başkanı Faruk Demir, ’’Bu konuyu Ardahan halkına danışmadan yapmam. Ardahan halkı uygun görürse konserlere çıkar, kazandığım paraları öğrencilere burs olarak dağıtırım" dedi.


Demir, "Konserlerden elde edeceğimiz paraları üniversite kazanan öğrencilerimize burs vermeyiplanlıyoruz. Eğer Ardahan halkı derse, ayda bir konsere gidip aldığım parayla ihtiyaç sahibi herkese burs vereceğiz. Bazı arkadaşlardan olumlu tepkiler aldık. Bu teklifi ancak bu konserlerden alacağım parayı Ardahanlılara burs vermek kaydı ile kabul ederim. Halk ’bu adam zaten sanatçı bu işi yapsın’ derse yapacağız. Bunu kendim için asla yapmam. Ama böyle bir teklifi de geri çevirmek olmaz. 25 bin TL az para değil. Bir sezonda 4 konsere çıksak, 100 bin TL yapar. Böylelikle çok sayıda öğrencimiz burs sahibi olur" şeklinde konuştu.


Başkan Faruk Demir Anket Sonuçlarına Göre Konsere Katılacak ve Elde Edilen Gelir de Ardahan Belediyesinde Oluşturulacak Öğrenci Fon Hesabına Yatırılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:54
  1. konser
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