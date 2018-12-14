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Sanat ve görüntü yönetmenlerine "Meslek Hizmet Ödülü"

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, mesleklerinde 30 yılı geride bırakmış sanat ve görüntü yönetmenlerine ödül verildi

14 Aralık 2018 Cuma 17:28
Sanat ve görüntü yönetmenlerine "Meslek Hizmet Ödülü"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sanat ve görüntü yönetmenlerine saygı ödülü verildi.

Ödüller, 30 yıldan fazla süredir sanat ve görüntü yönetmeni olarak görev alan emekçilere, Türvak Sinema Tiyatro Müzesi'nde düzenlenen törende "Meslek Hizmet Ödülü" adıyla takdim edildi.

Törende sanat yönetmenlerinden Annie G. Pertan, Bengi Bugay, Deniz Özen, Duygu Sağıroğlu, Erol Keskin, Gül Oğuz, Gürel Yontan, Metin Deniz, Mustafa Ziya Ülkenciler, Nihal Koldaş, Türkan Kafadar, Yudum Yontan ve Zepür Hanımyan ödül aldı.

Görüntü yönetmenlerinden ise Ali Engin, Ali Utku, Ali Yaver Ataer, Aytekin Çakmakçı, Cengiz Tacer, Colin Mounier, Çetin Tunca, Ender Turgut, Erdoğan Engin, Erdoğan Ererez, Ertunç Şenkay, Erhan Canan, Feridun Kete, Halil Kırlangıç, Hüseyin Ererez, Hüseyin Özşahin, Jurgen Jurgens, Kaya Ererez, Mehmet Gün, Mustafa Kuzu, Rafet Şiriner, Sedat Ülker, Süha Kapkı, Tangör Toydemir, Uğur İçbak Ümit Ardabak ve Vecihi Ener ödüle layık görülen isimler oldu.


- "Sanatçılar milletin birliğinin bir parçası"

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, törende yaptığı konuşmada, genç bir üniversite olmalarına rağmen başarılı işler yaptıklarını söyledi.

Uluslararası alanlarda çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Aykaç, "Verdiğimiz diploma dünyanın her yerinde geçerli. Öğrencilerimizi ve sanatçılarımı çok seviyoruz. Bu tür etkinlikleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Ödül alan sanatçıları tebrik ediyorum." dedi.

İGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Okatan da tek tek tebrik ettiği sanatçıların milletin birliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.

İGÜ İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Durdu Kamuran Güçlü ise geçen yıl meslek yaşantılarında 30 yılını tamamlamış kostüm ve makyaj sanatçılarına ödül verdiklerini anımsattı.

Türk sinemasına yaşamlarını vermiş sanatçıların öğrencilere örnek olmasını dileyen Güçlü, gençlerin de aynı yolda ilerleyerek sinemaya katkı sunacakları değerlendirmesinde bulundu.


- Amaç farkındalık oluşturmak

Ödül alan sanatçıların da kısa konuşmalar yaptığı etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Mezunlar Derneği, Görüntü Yönetmenleri Derneği ve Sinema Televizyon Sendikası, etkinliğin paydaşları arasında yer alıyor.

Törenle, profesyonel anlamda sanat ve görüntü yönetmenliği hakkında farkındalık oluşturması ve bu alandaki sanatçıların tanınırlığını sağlamayı amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:28
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  2. İstanbul Gelişim Üniversitesi
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