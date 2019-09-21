0553 313 94 23

Sanat eseri ve antika ihracatı arttı

Sanat eseri ve antika ihracatı, 5 yılda yaklaşık 5 kat artarak, 19 milyon 675 bin dolara seviyesine çıktı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
Sanat eseri ve antika ihracatı arttı

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında ticari faaliyetlere de konu oluyor. 

Türkiye'de de bu alanda yapılan dış ticaretin hacmi artış gösterirken, özellikle ihracatta son 5 yılda ciddi bir ivmelenme kaydedildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika eser ihracatı 2014'te 4 milyon 21 bin dolar, 2015'te 4 milyon 134 bin dolar, 2016'da 7 milyon 710 bin dolar, 2017'de 9 milyon 228 bin dolar ve 2018 yılında 19 milyon 674 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılda 5 kat ile (yüzde 389) artış gösterdi.

Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 55 geriledi. Buna göre, 2014'te 54 milyon 983 bin dolar, 2015'te 35 milyon 597 bin dolar, 2016'da 42 milyon 375 bin dolar, 2017'de 32 milyon 467 bin dolar ve 2018'de 24 milyon 778 bin dolar tutarında ithalat yapıldı.

Öte yandan, bu yılın ocak-temmuz döneminde 6 milyon 762 bin dolarlık ihracata karşılık, 6 milyon 739 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Öne çıkan ülkeler

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke Birleşik Krallık (2 milyon 467 bin dolar) oldu. Bu ülkeyi ABD (1 milyon 618 bin dolar) ve Hollanda (636 bin dolar) izledi.

İthalatta ise Almanya (2 milyon 60 bin dolar) ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık (1 milyon 553 bin dolar) ve Fransa (1 milyon 380 bin dolar) bu ülkeyi takip etti.

En çok ilgi tablo ve resimlere

Sektör dış ticaretinin alt kalemi incelendiğinde özellikle elle yapılmış tablo ve resimler ön plana çıktı.

Geçen yıl yapılan 19 milyon 674 bin dolarlık ihracatın 13 milyon 587 bin dolarlık kısmını bu ürün grubu oluşturdu.

İthalat açısından bakıldığında da 2018'deki 24 milyon 778 bin dolarlık dış alımın 14 milyon 796 bin doları elle yapılmış tablo ve resimlerden kaynaklandı.

Elle yapılmış tablo ve resimler dışında zooloji, botanik, arkeolojik ve nümismatik (para bilimi) değeri olan koleksiyon parçaların ihracatı 2014-2018 döneminde yüzde 27 gerileyerek 204 bin dolara düşerken, ithalat ise 32 artarak 814 bin dolara ulaştı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:55
  1. sanat eseri
  2. Antika ihracatı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklerin diş çıkardığı nasıl anlaşılır? | Bebeklerde diş çıkarma belirtileri
    1. Bebeklerin diş çıkardığı nasıl..
    2. Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen, 3..
    3. Taha Akgül kimdir kaç yaşında? | Taha..
    4. Taha Akgül final maçı ne zaman saat..
    5. Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!..
    6. Af yasasından kimler yararlanacak?..
    7. Değişik zamanlarda ele geçirdi! İran;..
    8. Mevsimin ilk kar tanesi düştü
    9. TBMM ne zaman açılacak? | Meclis 2019..
    10. Sanat eseri ve antika ihracatı arttı
    11. Erdoğan’dan FOX muhabirine şamar!
    12. Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip
    13. Yolda karşılaştığı husumetliler..
    14. Diriliş Osman dizisi ne zaman..
    15. Düzce'de otomobil devrildi! Yaralılar..
    16. Parion Antik Kenti 18 asırlık..
    17. Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a kritik görev
    18. O ülkede uçak kazası! Baba ve oğlu öldü
    19. '52 milyon turist hedefimizi..
    20. Bakan Cahit Turhan: Ülkemiz raylı..
    21. Trabzonspor kalesini iyi koruyamadı
    22. İran'dan açık tehdit: Sahasının savaş..
    23. Üniversite akademik personel alımı..
    24. 2 gün idmana çıkmayan Falcao'nun son..
    25. ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine..
    26. Mustafa Sağır: Evlatlarının ellerini..
    27. Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve..
    28. Çin'in yuan hamlesi fon akışının..
    29. Netanyahu hükümette yer almazsa..
    30. Akıncı İnsansız Hava Aracı'na Erdoğan..
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin