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Dünya Sanat dünyasından siyonistlere sert tepki
Dünya

Sanat dünyasından siyonistlere sert tepki

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına Kültür ve sanat dünyası tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 01:43:00 -
Sanat dünyasından siyonistlere sert tepki

Dünyanın pek çok yerinden ünlü isim, Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılara, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla tepki göstermeye devam ediyor.

Yusuf İslam

Usta müzisyen Yusuf İslam, Twitter hesabından, Filistinli çocukların fotoğrafına yer vererek, "Lütfen kutsal topraklarda barışın geri dönebilmesi için dua edin." dedi.

Maher Zain

Lübnan kökenli Müslüman şarkıcı Maher Zain, saldırılarla ilgili bir haber paylaşımı yaparak, "#SaveSheikhJarrah" ve "#AlAqsa" etiketlerine destek verdi.

Amr Waked

Mısırlı oyuncu Amr Waked de "Yaşasın Filistin. Yaşasın Filistinli kadınlar, çocuklar ve erkekler. Hepimize yazıklar olsun. Ne utanç." ifadelerini kullandı.

Ramy Youssef

ABD'li komedyen Ramy Youssef de Instagram hesabı üzerinden "What's Happening in Sheikh Jarrah" başlıklı içeriği "#DefendJerusalem", "#OngoingNakba", "#FreePalestine", "#SaveSheikhJarrah", "#Palestine", "#DefendPalestine" etiketleriyle paylaştı.

Roger Waters

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters da görüntülü bir paylaşım yaparak, İsrail'i "Apartheid devlet" olarak niteledi.

Mustafa Uslu

Yapımcı Mustafa Uslu, sosyal medya hesabından takipçilerine, "Şu mübarek Kadir Gecesi din, dil, renk, ırk ayrımı yapmadan hiçbir insanın zulüm görmediği, özgürce yaşayabildiği, bir dünya için sessiz kalma." çağrısında bulundu.

Mehmet Bozdağ

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ da şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalci İsrail polisinin karşısında dimdik durmakta olan Filistin halkının yanındayız. İlk kıblemizi ve tüm Filistinlileri hedef alan bu menfur saldırıyı kınıyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

Cüneyt Arkın

Oyuncu Cüneyt Arkın da hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafını paylaştı.

Ayşenil Şamlıoğlu

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu da İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırı fotoğraflarını paylaşarak, "Yazıklar olsun, susmayın bu zulüm karşısında!" diyerek, "#MescidiAksa" etiketine destek verdi.

Bülent Şakrak

Oyuncu Bülent Şakrak, Hz. Ali'nin "Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun." sözünü paylaşarak, İsrail'e karşı tepkisini dile getirdi.

Büşra Kayıkçı

Müzisyen Büşra Kayıkçı da Twitter hesabından "#FreePalestine" paylaşımında bulundu.

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