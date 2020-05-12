"Sanat Dünyamız" dergisi çevrim içi erişime açıldı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete kapanan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya devam ediyor.

Bu süreçte Yapı Kredi Yayınları (YKY), videolar, sergiler, konferanslar, çevrim içi konserlerin yanı sıra çocuklar için hazırlanmış oyunlardan eğlenceli deneylere kadar bir dizi etkinliği, takipçilerinin hizmetine sunuyor.

YKY tarafından 1974'ten bu yana yayımlanan "Sanat Dünyamız" dergisi mayıs - haziran sayısının tamamını erişime açarak, ilk kez çevrim içi olarak okurlarla buluşturuldu.

"Sanat Dünyamız" dergisinin "www.bit.ly/SanatDunyamiz" adresinden ulaşılabilen 176. sayısında, salgın sürecinin sanata etkilerine dair yazılara da yer verildi.

- Sagalassos antik kentinin drone görüntüleri YouTube'da

Belçika Ku Leuven Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Luc Sels bugün, Yapı Kredi Kültür Sanat'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisini anlatırken, 15 Mayıs'ta ise antik kentin güzelliğini gözler önüne seren drone görüntüleri paylaşılacak.



Yapı Kredi Kültür Sanat'ın YouTube kanalında kültür tarihinin önemli kişiliği Nahid Sırrı Örik'i anmak üzere Bahriye Çeri, Hasan Bülent Kahraman, Nilgün Firidinoğlu, Serdar Soydan ve kitap-lık derginin editörü Murat Yalçın yarın bir araya gelecek.