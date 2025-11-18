Sanat diye klozeti satışa çıkardılar!

Dünyanın en eski ve en büyük müzayede evlerinden biri olan Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından yapılmış klozetini New York’ta açık artırma ile satışa sunulacağını açıkladı.

Cattelan’ın tamamen işlevsel olarak tasarlanan altın klozeti, ilk kez sergilendiği Guggenheim Müzesi’nde büyük ilgi görmüş ve güya servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı göndermeler nedeniyle geniş yankı uyandırmıştı.