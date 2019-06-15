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Sanal oyunlarda uyuşturucu tuzağı

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, oynanan sanal çiftlik oyunlarının bazılarında ürünün uyuşturucu olduğunu, onun ekilmesi, toplanması ve satılmasıyla kazanılan puanlarla seviye atlanıldığını belirterek, “Bu tip oyunların ardında uyuşturucu kartellerinin olduğunu söyledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:10
Sanal oyunlarda uyuşturucu tuzağı

Sanal oyunlardaki tehlikeli içerikler, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, soygundan mafya yapılanmasına kadar pek çok yasadışı faaliyeti özendiriyor.

Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay, dünyanın başında “obezite” ve sosyal medya aracılığıyla “teknoloji bağımlılığı” gibi iki büyük belanın olduğunu belirtti. 70 yaşındaki insanı uyuşturucuya, 50 yaşın üzerindeki birini ise sigara ve madde bağımlısı olmaya alıştırmanın çok zor olduğunu, bütün yaş gruplarının teknoloji bağımlılığına alışmasının ise kolay olduğuna değinen Unay, sosyal medya kullanımı açısından her yaş grubunda çok farklı sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve özellikle çocukların bu mecrada sahipsiz kalmasının, bu platformda sinsi şekilde bekleyen kötü insanların harekete geçmesine sebep olduğunu vurgulayan Unay, şunları söyledi:

“Oyunlarda algı yönetimi çok iyi yapılıyor”

Facebook, Youtube, Instagram gibi platformlarda tüm insanlık tarafından suç kabul edilen ve mücadele edilen zararlı fikir ve alışkanlıklar sanki baharda yeniden yeşeren bitkiler gibi taze ve gür bir şekilde filizlenerek bu yeni sahada yayılıyorlar. Artık kontrol etmediğimiz bu mecrada terörden tutun da şiddete yöneltme ve zararlı maddelere özendirme, çocuklarımız başta olmak üzere, toplumu tehdit edecek seviyelere geldi hatta geçmeye de başladı. Çocuklarımız ve gençlerimizin takip ettiği kendilerine sözde fenomen diyen bir grup, bu platformlarda özellikle uyuşturucuyu özendirme gibi bir misyonu yerine getirmekle meşguller. Her ne kadar emniyet kuvvetleri bu olayları takip edip gerekli adımları atsa da çok büyük olan bu alanda yapılanlar cılız kalıyor.

Unay, bu tür özentilerin sosyal medyanın yanı sıra internette oynanan oyunlarda da var olduğuna işaret ederek, bu oyunların toplum sağlığı için tehlikeli her türlü içeriği beslediği gibi insanı yönlendirmede kullanılan algı yönetimini de çok iyi yaptığını anlattı.

Yoğun şekilde oynanan sanal çiftlik oyunlarında ürünlerin ekilip biçildiğini, bunların satılmasıyla bölümlerin geçildiğini aktaran Unay, “Bu oyunların bazılarında ürünün uyuşturucu olduğu, onun ekilmesi, toplanması ve satılmasıyla kazanılan puanlarla seviye atlanıldığı görülmektedir. Bazı oyunların mafyaya özendirdiği, örneğin adam kaçırma, soygun ve uyuşturucu ticareti yaparak büyüme, belli bir miktar uyuşturucu alıp satmazsa seviye atlanmadığı oyun kuralı olarak belirlenmiş. Böylelikle toplum için tehdit olan bazı unsurları oyun adı altında algı yaparak aklamaya çalışıldığı ortadadır. Bu tip oyunların ardında uyuşturucu kartellerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca sosyal medya platformlarında uyuşturucunun çok kolay bir şekilde alınıp satılması, denetimsiz veya az denetimli olan bu ortamda çok daha kolay olmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:10
  1. Sanal oyunlar
  2. uyuşturucu ticareti
  3. Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay
  4. obezite
  5. teknoloji bağımlılığı
  6. sosyal medya
  7. sanal çiftlik oyunları

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