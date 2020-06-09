Sanal ortamda yarışmaya girdiler, ödüllerini Başkan Şahin’den aldılar

DÜZCE(İHA) – Korona virüs nedeni ile Gençlik Haftasında sanal ortamda düzenlenen yarışmalarda derece elde edenlere Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ödüllerini gençlerin ve çocukların evlerine giderek bizzat teslim etti.

Korona virüs salgını nedeni ile gençlik haftası etkinlikleri sanal ortamda telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen sporcular arasında dereceye girenlere Kaynaşlı Belediye Başkanı tek tek evleri ziyaret ederek ödüllerini verdi. Karate Kata dalında derece elde eden çocukları ve gençleri sevindiren Başkan Şahin, sporculara başarılar dilemeyi de ihmal etmedi.