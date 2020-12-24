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Aktüel Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı
Aktüel

Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "11 ilimizden katılımın sağlanacağı sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:11:09 -
Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü başladı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsünün düzenlendiğini belirterek, fuarda salgın döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerdeki firmaların yer alacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sanal İstihdam Fuarı'nın geleneksel olarak düzenlenen istihdam fuarlarından farklı olarak iş arayanlar ve işverenlerin sanal ortamda görüşmelerine imkan sunduğunu vurguladı.

İş arayanlar ve işverenlerin Sanal İstihdam Fuarlarıyla zaman ve maliyet tasarrufu sağladığını belirten Selçuk, fuarın özel politika gerektiren grupların hizmete erişimini kolaylaştırdığını da ifade etti.

İŞKUR tarafından Sanal İstihdam Fuarı'nın ilkinin 2-3 Mayıs 2019'da Mersin'de düzenlendiğini anımsatan Selçuk, Türkiye genelinde uygulanan ikinci fuarın 25-26 Eylül 2019'da, üçüncü fuarın ise 26-27 Aralık 2019'da yapıldığını hatırlattı.

- "10 bini aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildi"

Sanal fuar süresince 300 bine yakın kişinin fuarlara kayıt olduğunu ve 200 bine yakın özgeçmişin firmalara iletildiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sanal fuarlarımız neticesinde, 10 bini aşkın vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Sanal İstihdam Fuarı'nın dördüncüsü bugün başladı. 11 ilimizden katılımın sağlanacağı sanal fuarımıza pandemi döneminde istihdam oluşturma potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren firmalar dahil olacak. Yüz yüze görüşme ve mülakat yapmanın zor olduğu bu dönemde iş arayanlar, 'sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr' adresi üzerinden firmalar ile görüşebilecek."

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