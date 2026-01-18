  • İSTANBUL
Sanal bahis baronu büyük şeytan Veysel Şahin'in paralarını mı aklıyorlar?

Geçtiğimiz aylarda kapanan ve yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'in paralarının aklandığı iddia edilen Ekol Tv soruşturmasına dair belirsizlik sürüyor

Milyonlarca insanın hayatını altüst eden sanal bahis baronu Veysel Şahin'in paralarının aklandığı iddia edilen Ekol Tv soruşturmasına dair belirsizlik sürüyor.

Dünyanın en büyük yasa dışı bahis baronu firari Veysel Şahin'in paraları ile kurulduğu iddia edilen Ekol Tv soruşturmasının seyri merak ediliyor. SuperHaber'in haberine göre Ekol Tv'nin para kaynakları ve soruşturmada adı geçen isimlerin, Veysel Şahin ile bağlantıları olup olmadığına dair herhangi bir resmi iddia henüz ortaya çıkmadı.

Büyük olanaklarla kurulan Ekol Tv ve bağlı diğer medya kuruluşlarının bütçeleri hep tartışma konusuydu. Kulislerde Ersan Şen'in televizyonu kurduğu, kapatıldığı sürece kadar göstermelik patronluğunu yapan Emrah Doğru'ya devrettiği iddia ediliyordu. Kanalın maddi sıkıntılar yaşayıp kapanma kararı almasıyla birlikte bir soruşturma geçireceği bilgisi yansıdı. İlk defa SuperHaber'in tartışma konusu haline getirdiği Ekol Tv ile ilgili resmi bir soruşturma yürütüldüğü, kanalın hızla kapatılma kararı alınmasında bu gizli soruşturmanın etkili olduğu ifade ediliyordu. Son dönemde merak konusu olan sürece dair savcılık tarafından yeni bir açıklama yapılmaması, soruşturmaya dair herhangi bir paylaşımın yapılmaması soru işaretlerini arttırdı.

 

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN BÜYÜKLER

Kamuoyunun yakından tanıdığı hukukçu Ersan Şen, kanalın göstermelik patronu Emrah Doğru, Mübariz Mansimov ve Eski Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve toplamda 12 kişinin soruşturmada adlarının geçtiği iddia edildi. Gizli tanığında yer aldığı soruşturmada, nitelikli dolandırıcılık gibi birçok suçtan tutuklu bulunan Kenan Tekdağ'ın yer alıp almayacağı ise merak konusu.

