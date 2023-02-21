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Medya Sana yazıklar olsun! Menderes'le ilgili çirkin ima
Medya

Sana yazıklar olsun! Menderes'le ilgili çirkin ima

Cumhuriyet gazetesinin ultra laik yazarlarından Şükran Soner, nasıl bir kirli zihniyete sahip olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi. Adnan Menderes'in Demokrat Parti'sinin, "1950’nin ilk yıllarından başlayarak 1960’a kadar akıl almaz boyutlarda sınır tanımayan sivil diktatoryal icraatlarda bulunduğunu" iddia eden Soner, neredeyse Menderes ve arkadaşlarının idamı hak ettiği imasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 14:18:00 -
Sana yazıklar olsun! Menderes'le ilgili çirkin ima

Cumhuriyet gazetesinin ultra laik yazarlarından Şükran Soner, nasıl bir kirli zihniyete sahip olduğunu bir defa daha gözler önüne serdi. Adnan Menderes'in Demokrat Parti'sinin, "1950’nin ilk yıllarından başlayarak 1960’a kadar akıl almaz boyutlarda sınır tanımayan sivil diktatoryal icraatlarda bulunduğunu" iddia eden Soner, neredeyse Menderes ve arkadaşlarının idamı hak ettiği imasında bulundu.

Soner, "Sana yazıklar olsun" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Demokrat Parti’nin, Başbakan Adnan Menderes’in “Yeter! Söz milletindir!” sloganı ve büyük oy patlamasıyla iktidara gelişini, bugünün genç kuşağı bile, günümüz siyasi iktidarının yıllardır örnek almış olması nedeniyle tanıştılar. Bugünün siyasetten uzak durduğu sanılan genç kuşakları bile dillerinde, belleğinde kazılı. Bilemedikleri Menderes iktidarının toprak ağalarının emrinde olarak 1950’nin ilk yıllarından başlayarak 1960’a kadar akıl almaz boyutlarda sınır tanımayan sivil diktatoryal icraatları ile geldiği uç noktalar.. O yılların kendilerine benzer gençliğinin işte bu sivil diktatoryal uygulamalara baş kaldırınca ürettiği sloganlarla kendini anlatma çabaları.

(...) Askeri diktatörlükleri aratmayacak ölçeklerde sivil diktatoryal icraatlarda da sınır konulamıyor. Başarısızlık, panik arttıkça kaybetme siyasal bedelini ödeyememe korkusu ile haksızlık, hukuksuzluklar katmerleniyor..

Şu içinde çırpındığımız, ülkemizin yaşadığı, bilinen en güçlü fay hatları üzerindeki depremlerin sonunda; çağın bilgi birikimi koşullarında öngörülemez, ödetilemez ağır bedellerin ödenmesinin sonuçlarına bir bakın hele. İktidar erki, sorumluluğu adına birbirinden yüzsüz, pervasız suçlar, yağma düzeni gerçeklerinin kirli çamaşırları ortalığa saçıldıkça birazını olsun kapatabilme uğruna işlenmekte olunan yeni suçlar, yeni yeni suçüstülerinin sınır tanımazlığına bakmaya, dayanmaya bile hal, mecal kalmadı. Kirli çamaşırlar patlamış kipkirli bir sel halinde ortalığa saçılıyor.

***

Suçluların akan kanında vicdanın zerresi olamayacağına göre de kendi suçluluğunu biraz olsun hafifletebilme uğruna başkalarının suçlarına sığınma güdüsü öne çıkınca da; tıpkı benim gençlik yıllarımın belleğine kazılmış tekerlemelerin pek çok benzeri, bugünün gençliğinin belleğine kazılıveriyor.. Bugünün sivil diktatoryal ayıplarının üzerinden çağdaş bilim, teknolojinin yarattığı olanaklarla, kim bilir ne kadar daha çarpıcı kara mizahın üretimini yaşıyoruzdur? (...)"

 

 

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Yorumlar

Zeki kara

Hem suçlu,hem güçlü. 

Hasel

Rahmetli Menderesi suçlayacak yapıya,zekaya sahip mi?Bu zekasızlıklarına kargalar güler.
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