Sana da bu yakışır Orkun Kökçü zaten! Helal olsun...

Arda Turan'a ait olan bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmak üzere. Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olduğu ücretle tarihe geçen Arda Turan'ın bu rekoru yaz transfer sezonunda kırılacak gibi duruyor.

Arda Turan'ın tarihe geçen transfer ücreti yaz transfer sezonunda kırılacak gibi duruyor... Atletico Madrid'de gösterdiği üstün performans sonrası Luis Enrique'nın talimatıyla Barcelona'ya transfer olan Milli futbolcumuz Arda Turan, bir Türk oyuncu için harcanan en yüksek bonservis bedeli rekorunu ele geçirmişti. Bonuslar hariç 34 milyon euro, bonuslar eklenince de 41 milyon euroyu bulan değerle İspanyol devine imza atan Arda Turan'ın bu rekoru, 8 yıl sonra kırılmaya hazırlanıyor. Milli futbolcumuz Orkun Kökcü için flaş transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ARDA TURAN'IN TARİHE GEÇEN REKORU KIRILIYOR

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'ye transferde önemli bir takım talip oldu.

Milli futbolcumuzun Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

Fransız temsilcisinin, transfer için ilk temaslara başladığı kaydedildi. Akşam'a göre; Feyenoord forması altında başarılı bir grafik çizen 22 yaşındaki futbolcunun adı, PSG dışında Arsenal, Benfica, Manchester United ve bazı Premier Lig ekipleriyle de anılıyor.

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Bu sezon Feyenoord'da 39 maça çıkan Orkun, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Hollanda ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse 35 milyon euroyu geçecek bir ücret ödenmesi bekleniyor.