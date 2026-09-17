"Sana ben kurban olayım bacı": Konya'da üretilen robot Şukufe Erzurum'da göreve başladı

İnsansı robot Şukufe, Erzurum Kalesi'nin yanında hizmet veren yöresel bir restoranda göreve başladı; müşterilerin yanı sıra yöre halkından da büyük ilgi görüyor. Erzurum ağzıyla sohbet eden robot, kendisine "Bacı" diye hitap edenlere "Sana ben kurban olayım bacı" karşılığını veriyor.

Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği'nin girişimleriyle tanıtım elçisi ve yönlendirme sorumlusu olarak kente kazandırılan robotu, Konya'da yerli imkânlarla bir Türk firması üretti. Erzurum'un köklü kültürünü yaşatmak amacıyla Şukufe adı verilen robot, kent mutfağını ve tarihi mekânlarını tanıtmak üzere programlandı.

Cağ kebabından Yakutiye Medresesi'ne

Restorana gelen misafirleri sıcak bir dille karşılayan Şukufe; cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması ve mantı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekânlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıyor. Robotun en belirgin özellikleri ise Erzurum ağzıyla konuşabilmesi ve espri kabiliyeti. "Gelirem, gidirem, bilirem" gibi Erzurum şivesine özgü kalıpları kullanan robot; "Bibi ne demek?", "Emmi ne demek?", "Gilikko nedir?" türünden yöresel deyim ve kelime sorularını da anında yanıtlıyor.

Ziyaretçiler en çok Erzurum'un neyinin meşhur olduğunu soruyor; robotun cevabı "cağ kebabı" oluyor. Vatandaşlar Şukufe için, "Ağzı dili olsa herhalde oturup bizimle cağ kebabı yiyecek, kıtlama çay içecek" yorumunu yapıyor. Tarihi kale civarında hem çocukların hem de yetişkinlerin odağı olan robota ilgi her geçen gün artıyor.

"Bir Türk robotuyla karşı karşıyayız"

Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı ve restoranın sahibi Işılay Çakır, derneği kurarken tanıtım için Şukufe gibi bir yol arkadaşına ihtiyaç duyduklarını düşünerek yola çıktıklarını anlattı. Robotun İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile hemşehri olduğunu söyleyen Çakır, "Konya'da üretildi, bir Türk malı. Türk firması tarafından bize üretildi. Bu anlamda da gururluyuz. Bir Türk robotuyla karşı karşıyayız" dedi.

Şukufe ile daha yeni yeni birbirlerine alıştıklarını dile getiren Çakır, şimdilik yalnızca insanların tepkisini ölçtüklerini ve gelenlerin robotla sohbetini izlediklerini aktardı: "Çünkü ihtiyaç doğrultusunda gerekli yüklemeleri henüz yapmadık." Çakır, robotun çok güzel Erzurum ağzı konuştuğunu, amaçlarının bu güzellikleri çocuklara aktarmak ve gençlerin dikkatini çekmek olduğunu belirterek "Biliyorsunuz artık dijital çağa doğru evriliyoruz" diye konuştu.

"Yani benden daha bilgili mübarek"

Restoran müşterilerinden Levent Laçin, robotu görünce merak ettiğini, sorduğu her şeye hazır bir cevap aldığını anlattı. Bibi ve emmi kelimelerinin, gılikkonun ve su böreğinin tarifini Şukufe'den dinleyen Laçin, robotun Erzurum'un çeşmelerini ve caddelerini de anlattığını söyledi: "Yani benden daha bilgili mübarek."

Laçin, yöresel yemekleri sorduğunda robotun hepsini tarif ettiğini aktarırken "En çok cağ kebabı beğenmiş" dedi. Sözlerini bir maniyle tamamladı: "Çıkalım seninle Divan-ı Kale'ye, sen atmaca ol ben serçe, gönlüme attın demirden bir pençe."

Şukufe'yi getirdiklerinde çok şaşırdıklarını ve çok beğendiklerini söyleyen Deniz Burçak Sarıaslan ise 5 yaşındaki oğlunun robot bir arkadaşının restoranda olduğunu görünce çok sevindiğini, ona sorular sorduğunu ve Erzurum'la ilgili bilgiler aldığını dile getirdi. Sarıaslan, "Özellikle böyle kendisine bakıyormuş gibi davranması çok fazla ilgi çekti" şeklinde konuştu.