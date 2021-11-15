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Gündem Samuray kılıçlı katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı
Gündem

Samuray kılıçlı katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul-Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı. Zanlının camlarını gazete kağıdıyla kapattığı odasının duvarlarına çok sayıda not astığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 17:06:00 -
Samuray kılıçlı katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul-Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde Can Göktuğ Boz'un odasının duvarlarına A4 kağıtlarıyla yazılar yapıştırdığı görülüyor.

Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın-erkek, hapishane, zehir, tartışma, alerji olunca 67'yi geçemedim kesin biliyorum'' gibi notlar yer alıyor.

Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet' 'dünyada 50 kelime vardır' gibi notlar bulunuyor.

Ayrıca odada satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti de dikkat çekiyor.

Katilin odasının görüntülerini değerlendiren Dr. Uzman Psikolog Serap Duygulu, "Bir sağlık sorunu olduğunu anlıyoruz. Çünkü alerji olunca bazı eylemleri yapamadığını yazmış. Bununla ilgili de gün net sayıyla vurgulayarak anlatmaya çalışmış" dedi.

Duygulu, "Pencerelerin kağıtlarla kaplanmış olması, duvarlarda birtakım kendisine talimat verdiği hem kendisini disipline etmeye çalıştığı hem de başkalarıyla ilişkisini sınırlandıran birtakım cümleler, komutlar olduğunu görüyoruz. Özellikle camlara yapıştırdığı kağıt parçalarının biraz çevreden izole olmak istediğini kendisinin başkalarının izlenmesine karşı olmak yönünde kaygılar taşıdığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflarda 'çok anlamlı ipuçları olduğunu' kaydeden Duygulu, şunları söyledi:

"Tek başına akıl oyunları oynaması bu kişinin psikolojik ya da başka anlamda sorun yaşadığını ya da insanlarla ilişkisinde sorun yaşadığını göstermez. Kafasında kendisine göre yazdığı birtakım senaryolar ya da eyleme geçmek istediği birtakım senaryolar varsa onlarla ilgili taktik geliştirmek için farklı ortamlardan destek almak farklı bakış açıları geliştirmek isteyebilir. Duvardaki yazılar benim için çok önemli. Sıradan komutlar değil bunlar. Kendisini başkalarının zarar göreceği birtakım eylemlere yönlendiren ve kendisine talimat verdiği komutlar. O yazılı komutlar, kendisine verdiği talimatlar gidişatın çok sağlıklı olmadığını gösteriyor."

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