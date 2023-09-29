  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor'un yeni teknik adamı belli oldu! Kimse beklemiyordu, anlaşma sağlandı
Spor

Samsunspor'un yeni teknik adamı belli oldu! Kimse beklemiyordu, anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 12:20:00 -
Samsunspor'un yeni teknik adamı belli oldu! Kimse beklemiyordu, anlaşma sağlandı

Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın ile görüşen Samsunspor'un, Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

11 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'in ilk 6 haftasında istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da teknik direktör arayışları hızla devam ediyorken büyük bir iddia ortaya atıldı.

RIZA ÇALIMBAY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman ile görüşen Karadeniz ekibi, Rıza Çalımbay ile önemli ölçüde anlaşma sağladı.

KOCAMAN İSTEMEDİ; YALÇIN'IN TALEPLERİ AĞIR GELDİ

Ajansspor'un haberine göre Aykut Kocaman'ın takım çalıştırmayacağını açıklaması ve Sergen Yalçın'ın maddi taleplerinin ağır gelmesinin ardından kırmızı-beyazlı ekip, rotasını son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'a çevirdi. Karadeniz temsilcisi, 60 yaşındaki teknik adam ile prensip anlaşmasına vardı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberde; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da Rıza Çalımbay ile son bir görüşme gerçekleştireceği ve bir sürpriz yaşanmaması halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

RIZA ÇALIMBAY'IN KARNESİ

Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, geçen sezon sonunda kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayırdı.
Sivasspor'un başında 187 karşılaşmaya çıkan 60 yaşındaki teknik adam; 1.52 puan ortalaması tutturdu.

Deneyimli çalıştırıcı daha önce Konyaspor; Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mersin İdmanyurdu, Rizespor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe takımlarında görev yaptı.

31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı
31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı

Spor

31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı

Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Samsunspor'u 4-2 yendi
Galatasaray Samsunspor'u 4-2 yendi

Spor

Galatasaray Samsunspor'u 4-2 yendi

Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın!
Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın!

Spor

Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23