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Samsunspor’un kalecisi Furkan Köse evlendi

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor’un başarılı kalecisi Furkan Köse, Neriman Istık ile hayatını birleştirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 10:50
Samsunspor’un kalecisi Furkan Köse evlendi

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor’un başarılı kalecisi Furkan Köse, Neriman Istık ile hayatını birleştirdi.


Kırmızı-beyazlı ekibin altyapıdan yetişen ve yıllardır kalesini koruyan Furkan Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Konuk Evi Hoşkadem Gökyüzü Salonu’nda gerçekleşen törende, sevenlerinin de katıldığı muhteşem bir düğünle hayatını Neriman Işık ile birleştirdi.


Düğüne Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tan, kaleci antrenörü Adnan Öztekin, Futbolcu İzleme Komitesi’nden Adnan Güngör, eski oyunculardan Kenan Yelek, Musa Aydın, Altyapı Kaleci Departman Sorumlusu Mehmet Bayraktar, 14 yaş altı teknik koordinatörü Polat Canpolat, futbolculardan Ercan Yazıcı, Berat Boz, Burhan Arman, Enes İslam İlkin, Muhammet Beşir, Furkan Yıldırım, Canberk Dilaver, Hasat Konya, Hasan Kılıç, Alperen Pak, Erdi Dikmen, Erkan Çam, Orhan Erdoğan, Furkan Uysal, Canberk Aydın, Halil İbrahim Pekşen, Sefa Aksoy, Hakan Yağmurkaya ve Ömer Can Öndaş katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:50
  1. doğa

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