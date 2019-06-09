Samsunspor’un kalecisi Furkan Köse evlendi SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor’un başarılı kalecisi Furkan Köse, Neriman Istık ile hayatını birleştirdi.

SAMSUN (İHA) – Yılport Samsunspor’un başarılı kalecisi Furkan Köse, Neriman Istık ile hayatını birleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin altyapıdan yetişen ve yıllardır kalesini koruyan Furkan Köse, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Konuk Evi Hoşkadem Gökyüzü Salonu’nda gerçekleşen törende, sevenlerinin de katıldığı muhteşem bir düğünle hayatını Neriman Işık ile birleştirdi.

Düğüne Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Tan, kaleci antrenörü Adnan Öztekin, Futbolcu İzleme Komitesi’nden Adnan Güngör, eski oyunculardan Kenan Yelek, Musa Aydın, Altyapı Kaleci Departman Sorumlusu Mehmet Bayraktar, 14 yaş altı teknik koordinatörü Polat Canpolat, futbolculardan Ercan Yazıcı, Berat Boz, Burhan Arman, Enes İslam İlkin, Muhammet Beşir, Furkan Yıldırım, Canberk Dilaver, Hasat Konya, Hasan Kılıç, Alperen Pak, Erdi Dikmen, Erkan Çam, Orhan Erdoğan, Furkan Uysal, Canberk Aydın, Halil İbrahim Pekşen, Sefa Aksoy, Hakan Yağmurkaya ve Ömer Can Öndaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.