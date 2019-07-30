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Samsunspor’un fikstürü belli oldu

2019-2020 TFF 2.

30 Temmuz 2019 Salı 13:43
Samsunspor’un fikstürü belli oldu

2019-2020 TFF 2. Lig fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı. Samsunspor’un rakipleri ve maç takvimi de belli oldu.


TFF 2. Lig müsabakaları 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 15 Aralık 2019 tarihinde tamamlanacak. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak 2020 tarihlerinde başlayacak. 25 Mayıs 2020 tarihinde lig sona erecek. Samsunspor, ilk hafta deplasmanda Gümüşhanespor maçı ile lige başlayacak. Kırmızı-beyazlılar taraftarları önündeki ilk maça ise 2. haftada oynanacak Pendikspor müsabakası ile çıkacak.


Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, fikstürü değerlendirerek, “Güzel bir fikstür. Bütün takımlara hayırlı olsun. Kazasız belasız, sakatsız iyi bir sezon temenni ediyorum. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Evimizde ağırlayacağımız tüm rakiplerimizi geçen yıl olduğu gibi bize ve şehrimize yakışır şekilde misafir edeceğiz. Gittiğimiz deplasmanlarda da aynı saygıyı göreceğimize inanıyorum. 34 haftalık maratonun sonunda Yılport Samsunspor olarak hedeflediğimiz noktada olacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fikstürün avantajını ve dezavantajını kendi içimizde değerlendiriyoruz. Biz Yılport Samsunspor olarak maç maç düşünüp, 34 hafta sonunda camiamızı mutlu sona ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.


Samsunspor’un 17 haftalık fikstürü şu şekilde:



1. Hafta : Gümüşhane – Yılport Samsunspor


2. Hafta : Yılport Samsunspor – Pendikspor


3. Hafta : Bak Spor Kulübü – Yılport Samsunspor


4. Hafta : Yılport Samsunspor – Tarsus İdman Yurdu


5. Hafta : Afjet Afyonspor – Yılport Samsunspor


6. Hafta : Yılport Samsunspor – Manisa Büyükşehir Belediyespor


7. Hafta : Amed Sportif Faaliyetler – Yılport Samsunspor


8. Hafta : Yılport Samsunspor – Kırklarelispor


9. Hafta : İnegölspor – Yılport Samsunspor


10.Hafta : Yılport Samsunspor – Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş.


11. Hafta : Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Yılport Samsunspor


12. Hafta : Yılport Samsunspor – Hacettepe


13. Hafta : Hekimoğlu Trabzon – Yılport Samsunspor


14. Hafta : Yılport Samsunspor – Şanlıurfaspor


15. Hafta : Yılport Samsunspor – Sarıyer


16. Hafta : Yeni Çorumspor A.Ş. – Yılport Samsunspor


17. Hafta : Yılport Samsunspor – 1922 Konyaspor

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:43
  1. doğa

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