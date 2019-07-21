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Samsunsporlu futbolcudan rakiplere gözdağı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu’da sürdüren Samsunspor’un orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

21 Temmuz 2019 Pazar 16:59
Samsunsporlu futbolcudan rakiplere gözdağı

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu’da sürdüren Samsunspor’un orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.


Samsunspor Medya Direktörü Murat Sandıkçı’nın hazırlayıp sunduğu Bire1 programının konuğu olan İlyas Kubilay Yavuz, Bolu’da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. İlyas Kubilay Yavuz, “Burada güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sezona iyi başlamamız için çok çalışmamız gerektiğini de biliyoruz. Burada eksikliklerimizi tamamlayacağız. Sezona hazır giriş yapıp devamını da getirerek şampiyonluk ipini göğüslemeyi istiyoruz. Kampta çok kaliteli ve yoğun çalışıyoruz. Daha çok fiziksel olarak hazır olmaya çalışıyoruz. Taktiksel olarak da hocamızın istediklerini yerine getirerek bu sene iyi bir takım olmak istiyoruz. Başarabileceğimizin farkındayız. Daha çok çalışarak, eksikliklerimizi daha da gidererek bu sene taraftarlarımızı memnun etmek ve şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.


Yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirten İlyas Kubilay Yavuz, “Güzel ve güçlü transferler yaptık. Gücümüze güç kattık. Hocamızın da istediklerini biz de yerine getirmeye çalışacağız. Onun istediklerini yerine getirebilecek kaliteli bir ekibimiz var. Kaliteli bir ekibin her zaman iyi işleri yerine getirebileceğini düşünüyorum. Bizler de bu doğrultuda çalışıyoruz” diye konuştu.


Takımın da içinde bulunduğu Beyaz Grubu değerlendiren İlyas Kubilay Yavuz, şunları söyledi:


“Rakipleri analiz etmeye gerek yok. Bizim ne yapacağımız önemli. Biz iyi işler yaptığımızda önümüzde bu sene durabilecek bir rakip yok. Biz kendimize odaklanıp, kendi işimizi bu sene çok sıkı bir şekilde tutup başarıya ulaşmamız gerekiyor. Tabi ki de her takım Samsunspor’a özel önlemler alıp, daha çok bilenerek ve güçlü bir şekilde gelmeye çalışıyor. Bunu geçen sene de yaşadık ama bu sene daha fazla üstüne koyarak bunların üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Öncelikle takım olarak hedef koymamız gerekiyor. O da şampiyonluk. Geçen sene kaçırılmış bir şampiyonluk var. Bu hepimizi çok üzdü ama bu sene yeni bir sayfa açıp bunu tamamlamamız gerekiyor. Ben de bu doğrultuda çalışıyorum. Bireysel olarak bende ‘şu kadar gol atayım, şu kadar asist yapayım’ diye bir rakam yok. Olabildiğince takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Eksik yönlerimi daha çok geliştirmeye çalışacağım. Sezon içerisinde illaki hatalarımız ve eksikliklerimiz olmuştur. Bunu da üstüne koyup takımla da birleştirerek çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Taraftarlarımız geçen sezon da gerekeni yaptı ve bize çok destek verdi. Onları mutlu edemedik. Bu konuda üzgünüz ama bu sene de desteklerini esirgemezlerse biz yine elimizden gelen her şeyi yapıp başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Onların desteği ile birlikte biz daha güçlü oynuyoruz. Geçen sene iç sahada bunu gösterdik. Taraftarın bize olan desteği bizim gücümüzü arttırıyor. İnşallah onların bu sene desteği artarak devam eder.”

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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