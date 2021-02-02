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Spor Samsunspor'dan TFF'ye 'Maç yeniden oynansın' başvurusu
Spor

Samsunspor'dan TFF'ye 'Maç yeniden oynansın' başvurusu

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor, 19. haftada oynanan Ümaraniyespor maçında 'kural hatası' yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 17:10:00 -
Samsunspor'dan TFF'ye 'Maç yeniden oynansın' başvurusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle tekrar oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak'ta oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor- Yılport Samsunspor müsabakasında sonuca direkt etki eden kural hatası bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, TFF ve ilgili kurullarına maçta kural hatası olduğuna yönelik tespitin yapılması, maçın başından itibaren tekrar oynatılması ve maçtaki disiplin uygulamalarının gerçekleşmemiş sayılmasına yönelik başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Maçta yaşananlar

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda 31 Ocak'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçın sonlarına doğru yaşanan sakatlığın ardından karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş oyunu durdurmuştu.

Hakemin oyunu hava atışıyla başlattığı anda Samsunsporlu Brice Dja Djedje bir an duraksayınca topu alarak kaleye yönelen Okan Derici, kaleciden de sıyrılarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçiren golü atmıştı.

Bu dakikanın ardından iki takımın yedek kulübeleri ve sahadaki futbolcular uzun süre bu pozisyonu tartışırken, konuk ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Tartışmaların ardından Ümraniyespor'un teknik ekibi ve oyuncularının kararıyla konuk takımın gol atmasına izin verilmiş, mücadelenin 90+8. dakikasında yapılan santranın ardından Samsunsporlu Nadir Çiftçi topu rakip kaleye sürmüş ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak maça dengeyi getirmişti. Karşılaşma 2-2 sona ermişti.

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