Samsunspor olağan kongresi ertelendi
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.22 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.
Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.
Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
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