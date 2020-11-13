Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı! İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Apple A14 Bionic ve Huawei Kirin 9000 5G'ye rakip olacak 5nm üretim sürecine sahip yeni işlemcisi Exynos 1080'i tanıttı. Peki yeni işlemci kullanıcılara neler sunacak? İşte detaylar...

Samsung Exynos 1080 özellikleri

5 nm üretim sürecine sahip olan Exynos 1080, ARM tabanlı Cortex-A78 çekirdeği ile birlikte geldi. Şirket, yeni işlemcinin daha az güç tüketip daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Samsung'un açıklamalarına göre yeni işlemci, 1+3+4 şeklinde bir çekirdek yapılanması sunuyor. Bu yapıda 2.8 Ghz hızında maksimum performans için çalışan Cortex-A78 bulunuyor. 2.6 GHz hızındaki 3 Cortex-A78 yüksek performans için; diğer 2 GHz hızındaki 4 Cortex-A55 ise daha düşük performanslı işlemler için kullanılıyor.

Mali-G78 MP10 GPU ile gelen Exynos 1080, fotoğrafçılık ve yapay zeka entegrasyonu için de geliştirmeler sunuyor. İşlemci, 200 megapiksele kadar kameraya destek verebiliyor.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın Exynos 1080 işlemcisinden güç alması bekleniyor.