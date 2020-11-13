  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung, 5nm üretim sürecine sahip yeni Exynos 1080 işlemcisini tanıttı. İşte özellikleri...

Yeniakit Publisher
2020-11-13 03:40:00 -
Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 1080 tanıtıldı! İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Apple A14 Bionic ve Huawei Kirin 9000 5G'ye rakip olacak 5nm üretim sürecine sahip yeni işlemcisi Exynos 1080'i tanıttı. Peki yeni işlemci kullanıcılara neler sunacak? İşte detaylar...

Samsung Exynos 1080 özellikleri

5 nm üretim sürecine sahip olan Exynos 1080, ARM tabanlı Cortex-A78 çekirdeği ile birlikte geldi. Şirket, yeni işlemcinin daha az güç tüketip daha yüksek performans sunduğunu belirtiyor.

Samsung'un açıklamalarına göre yeni işlemci, 1+3+4 şeklinde bir çekirdek yapılanması sunuyor. Bu yapıda 2.8 Ghz hızında maksimum performans için çalışan Cortex-A78 bulunuyor. 2.6 GHz hızındaki 3 Cortex-A78 yüksek performans için; diğer 2 GHz hızındaki 4 Cortex-A55 ise daha düşük performanslı işlemler için kullanılıyor.

Mali-G78 MP10 GPU ile gelen Exynos 1080, fotoğrafçılık ve yapay zeka entegrasyonu için de geliştirmeler sunuyor. İşlemci, 200 megapiksele kadar kameraya destek verebiliyor.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın Exynos 1080 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...
Dünya

Trump'la ilgili flaş iddia: Seçim sonuçları netleşirse...

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarına, seçim sonuçlarının netleşmesi durumunda Fox News'e rakip olacak bir dijital medya şirketi ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay