Samsung’un üç modeli daha artık güncelleme almayacak!

Her ay düzenli olarak güvenlik güncellemesi yayınlamaya devam eden Samsung, 2024 yılının Haziran ayı için de güvenlik paketini yayınlamaya başladı. İlk olarak güncellemenin detaylarını paylaşan Samsung’un bu güncellemeden sonra artık güncelleme almayacak üç modeli daha belli oldu. Özellikle giriş ve orta seviye modeller olarak bilinen ve popüler olan bu telefonların güncelleme almayacak olması kullanıcıları üzecek gibi duruyor. İşte artık güncelleme almayacak üç Samsung Galaxy telefon…

Samsung Galaxy A51 5G, A41, ve M01 artık güncelleme almayacak

Henüz Mayıs 2024 güvenlik paketini giriş ve orta seviye telefon ve tabletler için yayınlamayı tamamlamamış Samsung, şimdiden Haziran 2024 güncellemesinin detaylarını paylaştı. Galaxy cihazlar için yayınlanacak Haziran 2024 güncellemesi, 52 yüksek öncelikli ve 1 kritik olarak işaretlenmiş güvenlik açığını onarıyor.

Samsung tarafından belirtilen kurallara göre güncelleme alan cihazlardan üç tanesi, artık yeni güncellemelere veda edecek. Samsung Galaxy A51 5G, Galaxy A41, ve Galaxy M01 modelleri, 2020 yılının Mart ve Haziran ayları arasında yayınlandıkları için artık güncelleme alamayacaklar.

Dört yıl boyunca Galaxy A51 5G için üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi, Galaxy A41 ve M01 için ise iki büyük Android sistem güncellemesi yayınlandı. Şimdiye kadar neredeyse tüm güvenlik güncellemelerini alan cihazlar, artık ne yazık ki güncelleme almayacaklar. Ancak Samsung’un daha öncesinde herhangi bir güvenlik açığı ortaya çıktığında eski cihazlar için de güncelleme yayınladığı biliniyor. Bu yüzden bir anda güncelleme yayınlanması mümkün.

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