Samsung'un kafa üstü kulaklık geliştirdiği ortaya çıktı

Teknoloji devi Samsung, kablosuz kulak içi kulaklık pazarındaki başarısını kafa üstü (over-ear) segmentine taşımak için kolları sıvadı. Şirketin resmi Galaxy Wearable uygulamasının son güncelleme kodlarında keşfedilen ipuçları, perde arkasında üst düzey bir ses projesinin yürütüldüğünü açıkça ortaya koydu.

Sammobile’ın aktardığına göre, sızan şematik görseller ve bağlantı ikonları; geniş bir kafa bandına sahip, minimalist ve premium tasarımlı yeni bir modelin yolda olduğunu doğruluyor. Sektör analistleri, cihazın en güncel Bluetooth 6.0 standardını destekleyeceğini, Samsung'un kayıpsız ses sunan yüksek çözünürlüklü ses kodekleriyle (SSC UHQ) donatılacağını ve gelişmiş bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) mimarisiyle geleceğini öngörüyor.

Şirket içinde şimdilik “Galaxy H1” geçici kod adıyla anılan bu premium kulaklığın, pazar stratejisi gereği Apple ve Sony'nin amiral gemisi modelleriyle doğrudan rekabet edecek bir fiyatlandırmayla (yaklaşık 450-550 dolar bandında) satışa sunulması bekleniyor.

Cihazın en dikkat çekici yönü ise, derin Galaxy AI entegrasyonu sayesinde ortam seslerini yapay zeka ile dinamik olarak analiz edebilmesi ve Samsung ekosistemindeki cihazlar arasında kusursuz bir akıllı geçiş (Auto Switch) deneyimi sunacak olması. Ürünün henüz erken geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken, teknoloji dünyası bu iddialı kulaklığın en erken 2027 yılının başında düzenlenecek olan Galaxy S27 lansmanında resmi olarak vitrine çıkmasını bekliyor.