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Teknoloji Samsung'un gizli projesi sızdırıldı! Dönüm noktası
Teknoloji

Samsung'un gizli projesi sızdırıldı! Dönüm noktası

Samsung akıllı telefon kameralarında devrim niteliğinde bir çalışma yürütüyor. Tek lens ile 600 MP'lik bir kamera kurulumunun tasarımları internete sızdırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 17:38:00 -
Samsung'un gizli projesi sızdırıldı! Dönüm noktası

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan yaklaşık 8 ay önce akıllı telefonlarının geleceği hakkında çarpıcı bir bilgi paylaşmıştı. Samsung'un sensör biriminde görev yapan başkan yardımcısı John Yong-In Park, paylaştığı bir blog yazısında Samsung'un kameralardaki nihai hedefinin 600 megapiksele ulaşmak olduğunu belirtmişti.

Ancak Samsung'un bu açıklamasının üzerinden geçen aylarda şirketten bu konuya dair herhangi bir gelişme duymamıştık. Bugünse daha önce pek çok telefon hakkında doğru bilgileri önceden paylaşan Ice Universe'ten konu hakkında paylaşım yapıldı. Ice Universe, Samsung'un 600 MP kamera üzerinde gerçekten de çalıştığını açıkladı.

Twitter'da paylaşıldı

Ice Universe, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Samsung gerçekten 600 MP sensörler yapıyor!" ifadesine yer verdi. Telefon dünyasının ünlü ismi, paylaştığı Tweette bir de bir görsele yer veri. Ice Universe'ün paylaştığı görselde 600 MP'lik bir kameranın Samsung'un teknolojiyi tamamen değiştirmediği sürece telefonlarda yer alabileceğini gösteriyordu.

İnsan gözü 576 MP çözünürlüğe sahip

Samsung'un 600 MP kameraya sahip bir akıllı telefonunu muhtemelen önümüzdeki yıl da görmeyeceğiz. Ancak şirketin yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor olduğunu görmek telefon dünyasında büyük bir ses getiriyor. Son olarak insan gözünün yaklaşık 576 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

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