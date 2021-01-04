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Teknoloji Samsung'un en tepesindeki isim için zor günler asıl şimdi başlıyor
Teknoloji

Samsung'un en tepesindeki isim için zor günler asıl şimdi başlıyor

Samsung'un en tepesinde oturan ismi, daha önce de 1 yıl hapiste kalmasına yol açan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle çok daha zor günler bekliyor olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:13:00 - 2021-01-04 16:15:02
Samsung'un en tepesindeki isim için zor günler asıl şimdi başlıyor

Geçtiğimiz aylarda Samsung Başkanı Lee Kun-hee'nin ölümü neticesinde yerini devralan oğlu Lee Jae-yong, bir kez daha yolsuzluk nedeniyle mahkeme koridorlarında ter dökecek gibi görünüyor. Daha önce de adı yolsuzluğu karışmış olan Lee Jae-yong, yine aynı suçlamalarla karşı karşıya.

Önceki yıllarda rüşvet skandalı ile gündeme gelen Lee Jae-yong, 1 yıl tutukluluk süresi sonunda serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz ekim ayında babasının vefatı ile onun yerini devralan Jae-yong, şimdi bir kez daha, aynı suçlamalarla, yeniden yargılama ile burun buruna.

2017 yılında savcıların hakkında 12 yıl hapis cezası istediği Jae-yong, kararı temyiz mahkemesine taşımış ve ceza 2.5 yıla indirilmişti. Kararın akabinde de demir parmaklıklar arkasına giren Lee Jae-yong, 1 yılın sonunda serbest bırakılmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre ise savcıların yeniden yargılanma yolunu açmış durumda. Hazırlanan iddianameye göre Lee Jae-yong'u 9 yıl daha hapis cezası bekliyor. Güney Koreli bir yayın olan Yonhap News'e konuşan savcılar, Lee'nin alacağı cezanın Güney Kore için örnek teşkil etmesi gerektiğini söylemiş. Bakalım bu defa Lee Jae-yong'a nasıl bir ceza kesilecek.

 

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