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Teknoloji Samsung'tan kullanıcıları kızdıracak karar
Teknoloji

Samsung'tan kullanıcıları kızdıracak karar

Samsung Galaxy S21, eski Gear akıllı saat ve giyilebilir teknoloji ürünlerini destekleyecek mi? Görünüşe göre, eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, Galaxy S21 sizi üzecek!

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:51:00 -
Samsung'tan kullanıcıları kızdıracak karar

2021 yılında ilk tanıtılacak teknoloji cihazların başında Samsung Galaxy S21 gelecek. Ocak ayının ortalarında tanıtılması planlanan Galaxy S21 hakkında yeni bir bilgi daha gelirken, bu bilgi, Galaxy S21 satın almayı düşünen ama eski Gear cihazlarını kullanmayı sürdürenleri pek sevindirmeyecek.

GalaxyClub tarafından bildirildiği üzere Samsung, Gear serisinin bir parçası olarak piyasaya sürdüğü eski donanımları artık yeni nesilde yavaş yavaş gözden çıkartıyor. Galaxy S21 ile beraber eski Gear cihazlarına olan destek son bulmaya yüz tutarken, Galaxy S21 de eski nesil Gear cihazlarını desteklemeyen ilk telefon olacak. Peki, bunlar hangi cihazlar?

Önümüzdeki yıl fiili kullanım ömrünün sonuna yaklaşan cihazların listesi Galaxy Gear, Galaxy Gear 2, Gear 2 Neo, Gear S ve Gear Fit'i içeriyor. Tüm bu giyilebilir cihazlar nispeten eski modeller olurken, herhangi bir yerde satışta bulmak da artık pek mümkün değil.

Kaynak: Chip

 

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