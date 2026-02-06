  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yurt dışı alışverişlerinde vergisiz dönem bitti! 30 euro sınırı tarihe karıştı: Her pakete gümrük vergisi geliyor Akıncı-Güç’ten Solun Kirli Maskesini Düşüren Manifesto: "İslam'a değil, fonlandığınız Batı sömürgeciliğine düşman olun!" Hindistan'dan küresel piyasalara denge mesajı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Temkinli duruş sürecek Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Meğer her türlü pislik varmış Bakan Göktaş 6 Şubat depremlerinde vefat edenleri andı İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü! Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu 'İsrail miti yıkılıyor!' ABD, Suriye’den çekilmeye başladı 6 Şubat’ta Türkiye tek yürek! Asrın Felaketi'nin 3. yılında acı ve gurur bir arada
Teknoloji Samsung’tan flaş karar! Amiral gemisi telefona apar topar desteği kestiler
Teknoloji

Samsung’tan flaş karar! Amiral gemisi telefona apar topar desteği kestiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsung’tan flaş karar! Amiral gemisi telefona apar topar desteği kestiler

Teknoloji devi Samsung, Şubat 2026 itibarıyla akıllı telefon dünyasında deprem etkisi yaratan bir karara imza attı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan eski amiral gemisi modelleri için yayınlanan yeni güncelleme takvimi, beklenen kötü haberi resmen doğruladı. Samsung'un "yazılım desteği ömrünü tamamlayan cihazlar" listesine eklediği modeller, artık ne yeni Android sürümlerini ne de kritik güvenlik yamalarını alabilecek. Bu karar, özellikle cihazlarını uzun süre kullanmayı planlayan sadık Samsung kullanıcıları arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

Samsung'un Şubat 2026 güncelleme yol haritası, Galaxy S21, S22 serisi ve S21 FE kullanıcıları için kötü haberler getirdi. Bazı modeller güncelleme listesinden tamamen çıkarıldı.

Samsung, Şubat 2026 yama detaylarını ve yazılım yol haritasını yayınladı. Bu ayki yol haritasında önemli değişiklikler yapıldı; 2021'in amiral gemisi serisine destek kesilirken, 2022'nin premium telefonları ile birlikte bir FE modeli destek kapsamı dışında bırakıldı.

Galaxy S21 serisi artık güncelleme almayacak

Galaxy S22 serisi ve S21 FE'ye üç ayda bir güncelleme gelecek.

 

Galaxy S21 serisi artık güncelleme almayacak

Galaxy S21 serisi artık yazılım güncellemesi almayacak. Galaxy S22 serisi de üç ayda bir yeni güncelleme alacak. S21 FE modeli ise aylık güncelleme programından üç aylık güncelleme programına alındı.

Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G ve Galaxy S21 Ultra 5G modeline yazılım desteği resmi olarak sonlandırıldı. Samsung, seriyi Ocak 2021'de piyasaya sürdü ve dört yıl boyunca düzenli olarak güvenlik güncellemesi, ek olarak bir yıl boyunca üç ayda bir güncelleme aldı. Samsung, 5. yıl dönümünden sonra desteği sonlandırdı. Bu, cihazın yeni Android ve One UI yamalarını almayacağı, dolayısıyla daha az güvenli ve tehditlere karşı daha savunmasız hale geldiği anlamını taşıyor.

 

Galaxy S22 serisi ve S21 FE'ye üç ayda bir güncelleme gelecek

Galaxy S22 serisi ve S21 FE modeli de artık üç ayda bir güncelleme alacak. Bu cihazlar, 4 yıllık aylık güncelleme desteğini tamamladı. Artık Samsung, her üç ayda bir yeni bir güvenlik güncellemesi sunacak. Galaxy S22 serisi ya da S21 FE cihazınız varsa, Şubat 2027’de yazılım güncelleme desteği kesilecek. Cihazınız, işlevselliğinde herhangi bir aksama olmadan Ocak 2027'ye kadar yazılım yamalarıyla güvende kalacak.

Şu anda aylık güncelleme alan cihazlar

 

Galaxy Foldable serisi

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE

W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26

Galaxy S serisi

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy A serisi

Galaxy A56 5G

Enterprise modelleri

 

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G

Galaxy Tab Active5 Pro

Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro

Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2 kadına gözaltı
Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2 kadına gözaltı

Aktüel

Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2 kadına gözaltı

Android’de güç sıralaması belli oldu: En hızlı Android telefonlar listelendi
Android’de güç sıralaması belli oldu: En hızlı Android telefonlar listelendi

Teknoloji

Android’de güç sıralaması belli oldu: En hızlı Android telefonlar listelendi

Telefonda başladı sahilde bitti! 9 yaşındaki kızını göremeyince cinnet getirdi!
Telefonda başladı sahilde bitti! 9 yaşındaki kızını göremeyince cinnet getirdi!

Yerel

Telefonda başladı sahilde bitti! 9 yaşındaki kızını göremeyince cinnet getirdi!

Trump ve Şi görüştü
Trump ve Şi görüştü

Dünya

Trump ve Şi görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23