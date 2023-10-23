Samsung'dan tüketicilere özel görülmemiş kampanya! Eskisini getir yenisini götür

Samsung Electronics Türkiye, kullanıcıların piyasaya yeni çıkan Galaxy S23 FE (Fan Edition) modeline daha avantajlı şartlarla erişebilmesi için özel bir kampanya başlattı. 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, Samsung Galaxy S21 FE cihazlarını getiren kullanıcılar, Galaxy S23 FE modeline çeşitli avantajlarla sahip olacak. Tavsiye edilen satış fiyatı 23 bin 999 TL olan Galaxy S23 FE 128GB modeli, S21 FE modelini getiren kullanıcılar için 9 bin 499TL’den başlayan özel fiyatlarla satın alınabilecek. Böylece eski cihazlarının değeri 12 bin TL’ye kadar yükselebilecek. Ayrıca getirilecek eski ürüne 2 bin 500 TL’ye varan ek takas desteği olanağı da veriliyor. Samsung, bu kampanya ile Galaxy S21 FE sahiplerini en son teknoloji ile buluştururken, akıllı telefonlarını ekonomik bir şekilde güncellemelerini sağlıyor.

Samsung’un Galaxy S23 FE modeli, çekici tasarımı, yüksek performansı ve çevre dostu özellikleri bir araya getirerek S serisinin en beğenilen özelliklerini tek bir cihazda topluyor. Dayanıklı Corning Gorilla Glass 5 ekran ve alüminyum çerçeve, hem zarif hem de sağlam bir görünüm sunarken, doğadan ilham alan renk seçenekleriyle farklı zevklere hitap ediyor. Galaxy S23 FE, göz alıcı kamera özellikleriyle fotoğraf ve video çekiminin sınırlarını zorluyor. 8K video kayıt özelliği, profesyonel seviyede, berrak bir netlikle videolar çekilmesine olanak sağlıyor. Bu, her karede olağanüstü bir detay zenginliği anlamına geliyor.

Özel "Nightography" fonksiyonu, gece çekimlerinde bile gün ışığında elde edilebilecek bir aydınlık ve netlik sunarak, karanlıkta dahi eşsiz sonuçlar alınmasını sağlıyor. Bu, özellikle az ışıklı ortamlarda bile kaliteli selfie, fotoğraf ve video elde etmek isteyenler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Galaxy S23 FE’nin 50 MP'lik arka kamerası, optik görüntü sabitleme (OIS) ve çift piksel otomatik odaklama ile donatıldı. Bu da hareketli anların bile net ve ayrıntılı bir şekilde yakalanmasına olanak tanıyor. Kameranın 3x optik zoom ve 30x dijital zoom yetenekleri sayesinde, uzaktaki objeler ve detaylar bile kristal netliğinde görüntülenebiliyor.

Galaxy S23 FE'nin 4nm teknolojisine sahip güçlü Exynos 2200 işlemcisi ve 8 GB belleği, oyun deneyimini sadece iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara daha akıcı, daha gerçekçi ve kesintisiz bir deneyim sunarak mobil oyun dünyasına tamamen yeni bir perspektif kazandırıyor.

Galaxy S23 FE, 3.9 kat daha geniş buhar haznesi ile maksimum ısı kontrolü sağlayarak performansın stabil kalmasını sağlıyor. Ayrıca, 6.4 inç Dynamic AMOLED 2X ekranı ile canlı renkler ve akıcı bir görüntü sunuyor. Güçlü 4,500 mAh bataryası, kablosuz şarj ve hızlı şarj özellikleri, günlük kullanımı kolayca karşılayabilirken, çevre dostu tasarımı ve sertifikalı aksesuarları ile sürdürülebilirlik odaklı bir seçenek sunuyor. Samsung Galaxy S23 FE'nin kablosuz güç paylaşımı özelliği sayesinde, kullanıcılar telefonlarını bir güç kaynağı olarak kullanarak Buds kulaklıklarını ve Galaxy Watch saatlerini kablosuz olarak şarj edebiliyorlar.

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Samsung Galaxy S23 FE, estetik, performans ve sürdürülebilirlik konularında birleşerek kullanıcıların beklentilerini tek bir potada buluşturuyor ve teknoloji meraklıları için çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.